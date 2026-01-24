Hugo González ya gana partidos en la NBA: "Es una secuencia surrealista"

El impacto de Hugo González en los Boston Celtics no hace más que crecer y crecer. El español está cautivando a su afición con un derroche espectacular de entrega y sacrificio cada vez que salta a la pista y, mientras se posiciona como un gran proyecto de defensor de élite, sus actuaciones en ataque también están creciendo.

Así es como en esta pasada madrugada, el exjugador del Real Madrid fue clave para que los suyos derrotaran a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández a domicilio. En un partido igualadísimo que se fue hasta la segunda prórroga, esta última fue forzada por Hugo, quien recibió en la banda solo para anotar un tiro de tres liberado a falta de un segundo.

Triplazo para poner un 118 iguales que al final los suyos acabarían cerrando con un ajustado 126-130. Importante victoria que les permite mantenerse en la segunda plaza de la conferencia este (28-16) y seguir dando caza a los sorprendentes Detroit Pistons de Cade Cunningham, intratables con un 32-11.

Bien en anotación y duro en el rebote

El rookie firmó una de sus mejores anotaciones desde que aterrizó este mismo curso en la liga americana, aportando 10 puntos en una carta de tiro impoluta. 2 de 2 en tiros de campo y otros 2 de 2 desde el triple, a los que se les tiene que sumar otros 7 rebotes, uno de ellos en ataque, una asistencia, un robo y un tapón, demostrando que puede aportar en ambos lados de la cancha.

CONFIANZA PLENA

Este triple ganador llegó en gran parte también gracias a la confianza que le tiene su técnico, Joe Mazzulla, quien está demostrando el gran aprecio que le tiene. Con el reloj en algo más de dos segundos, el entrenador de los Celtics llamó a Hugo para esta última y decisiva jugada. Le dio entrada y su decisión no podría haber sido más acertada.

"Es una secuencia increíble para cerrar el tiempo extra". Así definió el periodista de los Celtics, Marc D'Amico, la decisión ganadora del entrenador: "Vio algo antes de sacar que le hizo llamar a Hugo para entrar en el último momento".

En definitiva, 18 minutos más para un jugador que, paso a paso, se está abriendo hueco en la NBA. En un equipo que aspira al título, sobre todo una vez se recupere su estrella, Jason Tatum, Hugo está haciendo su camino para aportar en todo lo que el equipo necesite.

Noticias relacionadas

Los que también aportaron y destacaron fueron la otra superestrella, Jalen Brown, con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Payton Pritchard se fue hasta los 32 para acabar como jugador más anotador del encuentro.