Los Hornets bajan a la tierra a Hugo González

Los Charlotte Hornets arrollaron este miércoles 118-89 a los Boston Celtics en el TD Garden y cortaron el buen momento del equipo de Joe Mazzulla, en el que el español Hugo González sumó ocho puntos y seis rebotes.

Los Hornets dieron una prueba de fuerza en el TD Garden y celebraron su sexta victoria consecutiva, lo que les deja en puestos de 'play-in' en el Este de la NBA. Los Celtics cayeron tras una racha de tres victorias consecutivas y son segundos con un balance de 41-21, detrás de los Detroit Pistons (45-15).

Kon Knueppel lideró a los Hornets con 20 puntos, apoyado por los 18 de LaMelo Ball y de Brandon Miller. Para Boston, el máximo anotador fue Derrick White con 29 puntos, mientras Jaylen Brown aportó 20 puntos, once rebotes y siete asistencias.

Entre los demás encuentros de la noche, los Oklahoma City Thunder ganaron 103-100 en el Madison Square Garden de Nueva York contra los New York Knicks para confirmarse como líderes del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la NBA, lideró a Oklahoma con 26 puntos, tres rebotes, ocho asistencias y un robo.

El canadiense sumó otro partido más al saco en su camino particular a destrozar el récord de 126 partidos seguidos con 20 o más puntos de Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963. Con los 26 puntos de anoche, Gilgeous-Alexander, que ya hizo 39 en su última visita a 'la Meca del baloncesto', encadena 124 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos, quedándose a solo dos encuentros de igualar a Chamberlain.

Tyrese Maxey guió con 25 puntos la victoria 106-102 de los Philadelphia 76ers contra los Utah Jazz, penúltimos en el Oeste con una racha de siete derrotas seguidas. Los Portland Trail Blazers asaltaron el campo de unos Memphis Grizzlies sin el español Santi Aldama (114-122), impulsados por 35 puntos de Jrue Holiday y 30 de Jerami Grant.

Victoria de OKC

Jeremy Sochan y Landry Shamet tuvieron en sus manos el 103-103 que hubiera forzado la prórroga en los últimos seis segundos de partido, pero los jugadores de los Knicks no acertaron y el Madison Square Garden vio cómo OKC ganaba en Manhattan por octava vez seguida.

Nueva York, que en sus últimas cuatro victorias había dejado a sus rivales por debajo de los 100 puntos, no logró frenar a los actuales campeones de la NBA. Holmgren fue el máximo anotador de la noche con 28 puntos y un decisivo 6 de 11 en triples.

Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la NBA, fue el otro líder de Oklahoma con 26 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 1 robo. El canadiense sumó otro partido más en su camino particular a destrozar un récord que parecía imposible de acercarse: los 126 partidos seguidos con 20 o más puntos de Chamberlain entre 1961 y 1963.

Con los 26 puntos de anoche, Gilgeous-Alexander, que ya hizo 39 en su última visita a 'la Meca del baloncesto', encadena 124 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos, quedándose a solo dos encuentros de igualar a Chamberlain. El escolta de OKC, también conocido como SGA por sus iniciales, mantiene esta increíble racha desde noviembre de 2025.

Una primera parte para Oklahoma

Durante la primera parte, los Knicks solo estuvieron por delante en el marcador tras su primera canasta en el primer minuto de partido, una clara muestra de cómo Oklahoma controlaba el encuentro. Los de Mark Daigneault no dominaban por completo, pero sí marcaban el ritmo de juego y gestionaban correctamente su corta ventaja, cerrando el primer cuarto con un 23-25.

Además, la afición local se desquiciaba por momentos tras una falta en ataque sobre Jalen Brunson no señalada y varias decisiones arbitrales favorables a los vigentes campeones. Los Knicks fallaron varias situaciones desde media distancia y en la pintura, lo que generaba frustración en la grada, mientras OKC castigaba con triples hasta llegar al 40-50 al descanso.

Los Knicks rozan la remontada

La reacción llegó en la segunda mitad, con un Karl-Anthony Towns dominante. El dominicano firmó un doble-doble (17 puntos y 17 rebotes), además de una asistencia. No fue hasta la última jugada del tercer cuarto cuando los Knicks culminaron su remontada parcial: Mikal Bridges clavó un triple sobre la bocina para poner el 80-77 y levantar al Madison Square Garden.

Los de Mike Brown llegaron a ponerse cuatro puntos arriba tras haber estado 15 abajo en la primera mitad, pero en el último cuarto los Thunder mostraron la autoridad de un campeón y recuperaron el control hasta sellar el triunfo.

Pese a la derrota, los Knicks ofrecieron una actuación coral, con seis jugadores en dobles dígitos. Brunson aportó 16 puntos y Josh Hart logró un doble-doble (10 puntos y 12 rebotes). El puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, sumó 3 puntos y 2 asistencias en 11 minutos.

Los Knicks (40-23), terceros del Este, afrontan ahora una exigente gira que incluye visitas a Denver Nuggets y a Los Angeles para medirse a los Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena. Por su parte, los Thunder (49-15), líderes del Oeste y con el mejor porcentaje de la liga, recibirán en Oklahoma a Golden State Warriors, Denver, Boston Celtics y Minnesota Timberwolves.