¿Qué hizo Doncic? El error final que condenó a los Lakers

Los Lakers volvieron a perder una vez más y se encuentran en una de las peores rachas del equipo esta temporada: cinco derrotas en los últimos siete partidos. Además, la estrella angelina, Luka Doncic, quedó retratada en las dos últimas jugadas del partido, tanto en defensa como en ataque, donde primero permitió un tiro liberado Royce O'Neale y después no se jugó el triple sobre la bocina.

El esloveno firmó una gran actuación en cuanto a números: 41 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias. Sin embargo, no fue decisivo en lo más importante. En lo fundamental. En el último segundo. Cuando los Lakers tenían en sus manos la oportunidad de irse a la prórroga con un lanzamiento de tres, Doncic no lo tuvo claro y le pasó la presión a Austin Reeves.

Es la segunda derrota consecutiva ‘in-extremis’ de los Lakers. En el partido anterior, Doncic tampoco gestionó bien el último ataque y se le echó el tiempo encima. “Sé que estaba abierto, pero sentí que estaba un poco lejos. Intenté dar un drible más para acercarme. Probablemente no debí detener el balón y simplemente atacar el aro”, comentó en la derrota ante Orlando Magic.

Doncic está dejando mucho que desear en los últimos cuartos. Tom Haberstroh, un analista de ‘Yahoo’, basándose en las dos últimas temporadas en la NBA, destacó que 207 jugadores de la NBA han encestado para empatar o adelantar el partido en el último minuto. Sin embargo, Luka Doncic no está incluido en esta extensa lista.

Doncic, durante el partido frente a los Suns / @Lakers

Los Lakers tenían la victoria muy encarrilada en el tercer cuarto, cuando ya dominaban por 58-70. Fue entonces cuando llegó la desconexión y la franquicia de Phoenix no dudó en reengancharse al partido y poner un 80-80 en el marcador. Ningún jugador de Los Ángeles siguió de cerca el ritmo anotador de Doncic, siendo LeBron el segundo con más puntos del equipo (15).

¿Cómo afecta esta racha a los Lakers?

Tras esta derrota, que fue además contra un rival directo como los Suns, la franquicia púrpura se mantiene en la quinta plaza de la Conferencia Oeste, aunque con Phoenix pisándole los talones a tan solo dos victorias. El próximo partido volverá a ser frente a otro perseguidor, esta vez los Golden State Warriors de Stephen Curry, que se sitúan en la séptima posición a cuatro triunfos.

“Tal vez un poco… pensé que había tiempo suficiente. Quedaban seis o siete segundos, tiempo suficiente para conseguir un mejor tiro o intentar penetrar, por eso decidí detener mi drible”, comentó Doncic en la derrota contra Orlando. Se le veía arrepentido en rueda de prensa por su decisión, pero no sacó carácter en el siguiente encuentro para jugarse él mismo el lanzamiento final.