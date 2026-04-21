Histórico: Wembanyama se lleva el premio a Jugador Defensivo del Año por unanimidad

Victor Wembanyama ya es el Jugador Defensivo del Año Kia y su elección entra de lleno en la historia de la NBA. El francés fue elegido por unanimidad por un panel global de medios formado por 100 votantes, algo que no había pasado nunca desde la creación del premio en la temporada 1982-83. En la votación final, Chet Holmgren acabó segundo y Ausar Thompson terminó tercero. Con solo 22 años, Wembanyama suma un reconocimiento enorme y confirma que su impacto ya está entre los más grandes de la liga.

El histórico recuento de votos para el DPOY de esta temporada / NBA

La base de este premio está en unos números defensivos muy difíciles de igualar. Wembanyama cerró la fase regular con 11,5 rebotes, 3,1 tapones y 1,0 robos por partido, además de liderar la NBA en tapones. Pero su valor no se entiende solo con la estadística. Su presencia cambia ataques, obliga a tirar peor y hace que muchos rivales se lo piensen dos veces antes de entrar a canasta. Protege el aro, corrige errores y llega a ayudas que otros jugadores ni siquiera pueden intentar.

Lo más llamativo es que ese dominio atrás va acompañado de un peso enorme en ataque. Promedió 25,0 puntos y 3,1 asistencias, y puede hacer daño cerca del aro, correr la pista y abrir el campo con su tiro. No es solo un especialista defensivo. Es un jugador capaz de decidir partidos en las dos canchas. Por eso su temporada ha tenido tanto valor y por eso su nombre ya aparece entre los grandes focos de la competición.

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Wembanyama tiene un premio histórico, unos números de élite y una influencia que ya se nota cada noche. Todavía está al principio, pero su camino parece muy claro. Tiene tamaño, talento, recursos y una forma de jugar que no se ve casi nunca. En una liga que siempre busca figuras capaces de cambiar el juego, él ya ha dado ese paso. Y todo indica que puede marcar una época en la NBA.