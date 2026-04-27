La histórica remontada de los Spurs no evita el enfado de Wembanyama: "La forma en que se manejó la situación fue muy decepcionante”

Una segunda parte para guardar. San Antonio Spurs levantó esta noche un partido que parecía torcido y acabó derribando a Portland Trail Blazers por 114-93 después de llegar al descanso 15 abajo. El marcador pasó de castigar a los texanos a retratar a los Blazers, incapaces de frenar un vendaval que terminó con un parcial de 73-35 tras el paso por vestuarios.

La reacción deja a los Spurs con ventaja de 3-1 en la eliminatoria y con la sensación de haber dado un golpe mucho más grande que una simple victoria. Portland tuvo el partido donde quería, mandando antes del intermedio y soñando con igualar la serie. Pero la reanudación fue otra cosa. San Antonio salió lanzado, los Blazers empezaron a dudar y el encuentro se convirtió en una cuesta abajo para los visitantes.

El regreso de Victor Wembanyama fue el gran punto de inflexión. El francés volvía después de perderse el encuentro anterior por una conmoción cerebral y su presencia tuvo efecto inmediato. Acabó con 27 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, cuatro recuperaciones y siete tapones, una hoja de servicio enorme en una noche de máxima exigencia. Su dominio se notó especialmente tras el descanso, cuando Portland dejó de encontrar caminos sencillos hacia el aro.

Wembanyama no solo volvió. Su retorno dio otra dimensión a los Spurs, que necesitaban a su referencia para no dejar escapar un partido que se había complicado demasiado. A su lado también brilló De’Aaron Fox, autor de 28 puntos, seis rebotes y siete asistencias, decisivo para empujar la remontada y terminar de romper a unos Blazers que pasaron del sueño de empatar la eliminatoria a verse contra las cuerdas.

El enfado de Wemby

Pese a su gran noche, Wembanyama no dudó en señalar a la NBA tras perderse el tercer partido de la serie. En rueda de prensa, el francés se mostró molesto con el protocolo de conmociones cerebrales de la liga y con la forma en que se gestionó su situación. “Fue una decisión. No estoy diciendo que fuera buena o mala. Pero la forma en que se manejó la situación, muy decepcionante”, aseguró.

Noticias relacionadas

Sin embargo, si el regreso de Wemby es una buena noticia, el peaje de los Spurs esta pasada noche en Portland fue la lesión de Stephon Castle en su mano derecha en la primera mitad que le impidió seguir en el partido. A falta de confirmarse nada, la participación del último Rookie del Año en el Game 5 está en el aire.