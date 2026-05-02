¡Histórica remontada! Los Pistons obran el milagro ante unos Magic que firman un récord negativo nunca visto

Esta pasada madrugada se vivió en la NBA una de las remontadas más épicas de la historia de los Playoffs y a su vez, también se perpetró uno de los peores registros de tiro por parte de Orlando, a quien se le ha complicado una eliminatoria que tenía en el saco pese a llegar a la postemporada desde la octava plaza.

Y es que cuando el marcador señaló 62-38 para Orlando con 11:11 por jugarse en el tercer cuarto, la serie parecía escrita. Los Magic, octavos del Este, acariciaban una clasificación sonada ante los Detroit Pistons, primeros de la conferencia. El Amway Center olía a noche grande, de esas que se disfrutan, pero finalmente acabó en pesadilla.

Nunca te puedes desconectar de un partido de playoffs. Y menos ante estos Pistons. Detroit remontó 24 puntos abajo, para acabar ganando 93-79 y forzar así el séptimo partido de una eliminatoria que ya vive instalada en la frontera entre la épica y el trauma. Encima, tendrán opción de sentencia ante su gente.

Cade Cunningham y Tobias Harris en el montaje de los Detroit Pistons para celebrar la remontada ante Orlando / Detroit Pistons

Una serie espectacular

La remontada de los Pistons no fue una más. Es la mayor conseguida por un equipo visitante en situación de eliminación desde la temporada 1996-97. Detroit, que había perdido el primer partido, igualado la serie en el segundo, cedido los dos siguientes en Orlando y sobrevivido al quinto con un Cade Cunningham monumental, volvió a levantarse cuando parecía que no les quedaban fuerzas. La serie queda ahora empatada 3-3 cuando los Magic había llegado a mandar 3-1.

Cunningham apareció cuando más se lo necesitaba

La explicación tiene dos nombres propios: la defensa de Detroit y Cade Cunningham. El base terminó con 32 puntos y 10 rebotes, vieniendo de los 45 en el quinto partido. Unos números de auténtica superestrella que impulsaron a los Pistons hasta la remontada. Se cargó el equipo a las espaldas y sus compañeros también le respondieron.

Las estadísticas de Cunningham en el sexto partido ante Orlando / Detroit Pistons

Tras una primera mitad discreta, en la segunda, Cunningham tomó el control del partido y aceleró cuando Orlando empezó a dudar. Así fue como en el último cuarto se convirtió directamente el dueño de la noche para irse hasta los 19 puntos, registro que convirtió el miedo de los Magic en una sentencia.

Página negra de la historia de los Playoffs

Orlando, en cambio, firmó una página negra de la historia de los playoffs. Los Magic encadenaron 23 tiros de campo fallados, un récord negativo de postemporada, y se quedaron en solo 19 puntos tras el descanso. El equipo que durante media noche pareció preparado para eliminar al número uno acabó atrapado en una sequía nunca vista.

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Ahora, todo se decidirá en Detroit. Los Magic deberán reconstruirse después de un colapso histórico y Los Pistons, en cambio, llegan con la fe de quien ha visto de cerca la eliminación y ha regresado para contarlo.