Histórica actuación de LeBron James: ¡otro récord más!

LeBron James está dispuesto a escribir su nombre en todas las páginas del libro de los récords. Que no quede ninguno sin su firma. El estadounidense firmó la mejor actuación de la temporada cuando más lo necesitaban los Lakers, cerrando el partido con un triple-doble (28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias) para dar la victoria su equipo contra los Dallas Mavericks.

A sus 41 años y 44 días, LeBron se convierte en el jugador más veterano de la historia en conseguir un triple-doble, superando la hazaña de Karl Malone. "Sólo quería intentar terminar bien, perdimos los últimos dos partidos. Quería aportar un poco más de energía", reconoció tras su regreso a las pistas, pues se había perdido el duelo anterior contra los Spurs por una lesión en el pie.

LeBron James, durante el partido en Dallas / Mark J. Terrill

La franquicia de Los Ángeles se impuso con superioridad a unos Dallas que no levantan cabeza y se alejan de los playoffs. Una victoria importante para los Lakers, que estaban adentrados en una mala dinámica y estaban acusando la baja de Luka Doncic. Ante esta situación, LeBron se puso el mono de trabajo y anotó 14 puntos en el primer cuarto.

"La victoria. Eso es lo más importante. Y lograrlo y conseguir la victoria significa más para mí que cualquier otra cosa. Pero tengo mucha suerte de jugar este partido, jugarlo a un alto nivel, y pude hacerlo de nuevo esta noche", reconoció LeBron, que además volvió a dar detalles sobre su continuidad en la liga norteamericana y se ve lejos la retirada.

"Soy un chaval de 41 años, un poco tonto. Creo que la gente ya debería saberlo, ¿no? Soy así. Juego al baloncesto. Me pagan por jugar. ¿Por qué no iba a ser feliz? Puedo estar con mi hijo (Bronny James), mis compañeros y todos estos fans increíbles que me han visto toda mi carrera y me dan todo su apoyo y cariño. Disfruto lo que hago. Diviértete. Me ves en la cancha, me ves en la parte de atrás. Me encanta lo que hago. Es genial", dijo.

Doncic y LeBron sanos: un imposible para los Lakers

LeBron James ha logrado un total de 123 triples-dobles a lo largo de su carrera, situándose en la quinta posición en el ranking histórico. "No es que mi juego esté empeorando. Obviamente, hay cosas que podría haber hecho a los 25 años en comparación con los 35, y de los 35 a los 41, o de los 21 a los 31 o los 41. Pero tengo tanto conocimiento del juego que sé cómo seguir teniendo un impacto, incluso si no soy un jugador de 45, 43 o 41. Todavía puedo hacer muchísimas cosas en la pista".

Una de las claves para el éxito de los Lakers será juntar a Doncic y LeBron, una situación que se está dando en escasas ocasiones. El esloveno vivió desde el banquillo un duelo que siempre es especial para él, teniendo en cuenta su larga trayectoria con los Mavericks. Ahora mismo, la franquicia de Los Ángeles está situada en la quinta posición de la Conferencia Oeste.