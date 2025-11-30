Los hermanos Curry podrán finalmente jugar juntos en los Warriors

Los Golden State Warriors unirán a los hermanos Curry, como estaba previsto inicialmente, al firmar al veterano base Seth Curry con un contrato por lo que resta de la temporada, según avanzó la cadena ESPN. Seth Curry se unió a los Warriors en el campus de pretemporada, pero fue despedido justo antes del inicio de la temporada debido a las limitaciones financieras del equipo.

Los Warriors tienen un límite de jugadores muy ajustado lo que significa que solo pudieron mantener a 14 jugadores al inicio de la temporada para crear suficiente margen prorrateado para incorporar a Seth Curry en la vacante 15.ª plaza.

Aunque habrá que esperar para que Seth y Stephen Curry jueguen juntos. Stephen Curry, quien lidera a los Warriors con un récord de 11-10 en anotaciones (27.9 puntos por partido), está de baja por una distensión en el cuádriceps izquierdo. Se espera que sea reevaluado la próxima semana.

Los hermanos se han enfrentado en muchas ocasiones en las últimas temporadas en la NBA / NBA

Un veterano trotamundos en la NBA

Seth Curry, quien inicia su duodécima temporada en la NBA, comenzó su carrera en el programa G League de la franquicia en Santa Cruz, pero luego se aventuró a otros equipos —en 10 equipos de la NBA— para trazar su propio camino profesional, alejado de los focos de su hermano

Los Warriors anunciaron su fichaje en octubre pasado pero no han podido firmarlo hasta ahora / WARRIORS

El menor de los Curry ha anotado 945 triples en su carrera, con un 43,3% de acierto, el séptimo porcentaje más alto en la historia de la liga. La temporada pasada, su mejor porcentaje en triples fue del 45,6%, el mejor de la NBA.

El verano pasado, Seth Curry decidió que finalmente era el momento adecuado para unirse a Stephen, quien siempre ha deseado jugar con su hermano en un escenario de la NBA.