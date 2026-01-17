NBA
El guía de Santi Aldama en su primer año en Memphis: "Me trató como a un hermano"
El jugador de los Grizzlies habló en la previa del partido que disputará mañana su equipo ante los Magic en Londres
Memphis y Magic continúan su gira por Europa. Los dos equipos disputaron un primer partido de competición oficial en Berlín, que se saldó con victoria para los de Florida por 118-111. Mañana, el O2 de Londres vivirá el segundo encuentro entre ambos conjuntos, poniendo así el punto final a su paso por Europa. Una semana marcada, sobre todo, por la incertidumbre en torno a la nueva competición que quiere implementar la NBA en el Viejo Continente. Fuera de los despachos, los Grizzlies buscarán mañana la revancha ante unos Magic que brillaron en Berlín.
Uno de los protagonistas europeos de esta gira es el español Santi Aldama, quien durante el entrenamiento de hoy ha sentido algunas molestias que, en principio, no le impedirán estar mañana sobre el parqué del O2 de Londres.
Un mentor en sus primeros pasos
Aldama atendió a los medios y respondió a la pregunta de SPORT sobre quién había sido su mentor en su etapa de rookie. Hace un par de días, Dillon Brooks, excompañero de Aldama en los Grizzlies, reconoció que su gran referente dentro del vestuario fue Marc Gasol, alguien que le curtió hasta convertirse en el jugador que es hoy en día.
Al ser preguntado por SPORT, Aldama no dudó ni un segundo en responder quién fue para él su mentor en su primer año en la liga: “Si tuviese que elegir uno sería Steven Adams, sin duda. Creo que yo, siendo español, estando fuera de casa, en una liga en la que jugamos tantos partidos y viajamos tanto... fue alguien que desde el primer día me trató como un hermano”.
Para Aldama, el papel de Steven Adams, ahora en los Rockets, fue clave hasta tal punto que su amistad se consolidó más allá de la cancha. El pívot neozelandés fue uno de los invitados de lujo en la boda del jugador español. Además, Santi Aldama reconoció que, gracias a Adams, su proceso de adaptación se aceleró.
Finalmente, el canario destacó también el papel de Dillon Brooks en sus primeros años en la liga: “Yo sé lo que hizo Marc Gasol por Dillon Brooks porque Dillon siempre lo mencionaba y porque Dillon también fue una de esas referencias para mí en otro aspecto, y creo que es importante para los jugadores tenerlo; para mí fue Steven Adams”.
