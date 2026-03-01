Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Gui Santos, la exitosa conexión brasileña de los Warriors

La franquicia de la Bahía de San Francisco ha decidido ofrecer al ala-pívot brasileño de 2,01 y 24 años un contrato de tres temporadas por 15 millones de dólares

Santos es apreciad en los Warriors por la intensidad que aporta, y se ha ganado un nuevo contrato por tres temporadas

Santos es apreciad en los Warriors por la intensidad que aporta, y se ha ganado un nuevo contrato por tres temporadas / NBA

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Los Golden State Warriors han consolidado su plantilla en torno a su jugador estrella Stephen Curry, asegurando a un joven jugador clave para las próximas temporadas después de haber demostrado su utilidad al equipo a lo largo de la temporada.

Según Shams Charania de ESPN, el alero brasileño Gui Santos ha renovado con los Warriors con un contrato de tres años y 15 millones de dólares. El contrato incluye una opción de jugador para el tercer año, lo que le da a Santos flexibilidad para decidir si permanece en la franquicia.

Santos ha estado en excelente forma últimamente, mejorando tras la lesión de Jimmy Butler, anotando en dobles dígitos en 11 de los últimos 12 partidos y promediando 31 minutos por encuentro durante febrero.

Buenos promedios

Desde el inicio de la temporada, Santos ha participado en 48 partidos, 16 de ellos como titular, con un promedio de 6,6 puntos, 3,2 rebotes y 1,7 asistencias por partido. Su aparición como una opción anotadora fiable y un alero versátil le da a Golden State más profundidad para seguir compitiendo en la NBA.

La contratación de Santos garantiza que los Warriors mantengan un sólido equipo de apoyo alrededor de Curry, reforzando sus ambiciones de campeonato y fomentando el desarrollo de uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga.

El ala-pívot btasileño ha ido ganando experiencia hasta ganarse la confianza de Steve Kerr esta temporada

El ala-pívot btasileño ha ido ganando experiencia hasta ganarse la confianza de Steve Kerr esta temporada / NBA

Los Warriors seleccionaron a Santos con la selección número 55 del Draft de la NBA de 2022. Santos pasó su temporada de novato jugando para la filial de Golden State en la G League, los Santa Cruz Warriors. En 26 partidos, promedió 12.7 puntos, 6.0 rebotes y 2.2 asistencias, con un 50.0% de acierto en tiros de campo y un 33.3% en triples.

Santos debutó en la NBA el 16 de noviembre de 2023. El 5 de febrero de 2024, anotó nueve puntos, la mejor marca de su carrera.

