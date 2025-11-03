Guerra abierta entre Ja Morant y Memphis Grizzlies

Los Grizzlies han caído esta madrugada ante los Raptors por 117 a 104. La derrota, sin embargo, no fue el tema más destacado del partido. La polémica sanción de la franquicia de Memphis a su estrella, Ja Morant, por conducta indisciplinaria, sigue muy presente en el equipo. Ante Toronto, Morant no participó en el encuentro, cumpliendo así la sanción impuesta por los Grizzlies por mala conducta del base de Carolina del Sur. Ja Morant continúa por mal camino, y en Memphis ya sobrevuela la posibilidad de un traspaso de su jugador franquicia.

El incidente

Para entender el motivo de la sanción de un partido que los Memphis Grizzlies le impusieron a Ja Morant, hay que volver a la derrota del equipo de Tennessee ante los Lakers. El base cargó ante los medios de comunicación contra el entrenador del equipo, Tuomas Iisalo, debido a que no está de acuerdo con la política de rotaciones que aplica el técnico finlandés. Una política que, por cierto, le hizo brillar en su etapa en Europa, tanto en el Bonn como en el París.

Sin embargo, el conflicto no quedó ahí. Según el periodista de ESPN, Shams Charania, se vivió un momento de tensión entre Iisalo y el propio Ja Morant: “Ha habido tensión entre Morant e Iisalo estos últimos días. Durante y después del partido ante los Lakers, Morant e Iisalo tuvieron un intercambio en el que Iisalo criticó el liderazgo y esfuerzo del jugador frente al equipo entero. Delante de sus compañeros y del staff, Morant respondió de una manera que el equipo consideró inapropiada y desdeñosa”, añadió el periodista en la previa del partido ante los Raptors. De hecho, en esa misma previa habló también Iisalo. El técnico no quiso entrar al trapo al ser preguntado y comentó solo lo justo y necesario para salir del paso: “La organización tomó una decisión que se ajusta a nuestros estándares. Esperamos que Ja Morant se reincorpore al equipo y siga adelante.”

Una mar de problemas

No es la primera vez que Ja Morant entra en polémicas. El base ha sido sancionado ya en dos ocasiones por mostrar un arma en redes sociales. La primera vez le costó ocho partidos de suspensión, mientras que la segunda fue mucho más severa: 25 encuentros de castigo y diez millones de dólares perdidos.

El 4 de abril del año pasado, Morant fue multado nuevamente con 75.000 dólares por hacer el gesto de una pistola con las manos durante un partido. El drama de Ja Morant, lejos de su mejor nivel, se refleja en las estadísticas: el jugador de Carolina del Sur ha disputado 126 partidos y se ha perdido 127 (34 por suspensión y 93 por lesión) desde el inicio de la temporada 2022-2023.

Ante este panorama, no sorprende que circulen rumores sobre un posible traspaso de la estrella de los Grizzlies. Sin embargo, Ja Morant seguirá, por el momento, en Memphis, en un equipo que espera recuperar la mejor versión de su jugador franquicia cuanto antes. Si todo transcurre según lo previsto, Morant debería volver esta próxima madrugada en el partido que los de Tennessee disputan ante los Pistons.