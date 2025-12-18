Grizzlies y Bulls cumplen en la jornada de 'resacón'

Los Memphis Grizzlies vencieron a los Minnesota Timberwolves en Mineápolis por 110-116, mientras que los Chicago Bulls derrotaron 127-111 a los Cleveland Cavaliers con un triple-doble de Josh Giddey en una jornada inusual de NBA - con solo dos partidos -, en pleno resacón tras la final de la NBA Cup disputada anoche en Las Vegas.

Jaren Jackson Jr. firmó un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes para los Grizzlies (13-14), mientras que el canario Santi Aldama, titular por tercer partido consecutivo, aportó 8 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Memphis ha ganado 7 de sus 9 partidos pese a su larga lista de bajas, que incluyen a Ja Morant, Ty Jerome, Cam Spencer o Scotty Pippen Jr.

Anthony Edwards se perdió su tercer partido para unos Timberwolves (17-10), que llegaban al partido con siete victorias en sus últimos ocho partidos. Julius Randle anotó 21 puntos, mientras que Donte DiVicenzo (19 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 16 rebotes) se anotaron dobles-dobles.

Los Grizzlies están asentados en zona de 'play-in' del Oeste, con el mismo balance que los Golden State Warriors, mientras que los Timberwolves ocupan la sexta posición en la conferencia.

En el otro partido de la jornada, los Bulls (11-15) firmaron una victoria cómoda ante los Cavaliers (15-13) con 25 puntos de Coby White, un triple-doble de Giddey (su sexto de la temporada) y 20 puntos de Nikola Vucevic.

Los Bulls, que ahora mismo ocupan la décima posición en el Este, la última de 'play-in', venían de perder ocho de sus últimos nueve partidos, mientras que los Cavaliers, 'a priori' favoritos en la conferencia, están pasando por más dificultades de las esperadas.