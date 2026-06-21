El gran 'robo' comercial por Giannis Antetokounmpo: "No lo puedo firmar"

Giannis Antetokounmpo, campeón de la NBA en 2021, dos veces MVP de la liga, mejor defensor (DPOY) en 2020 y 9 veces All Star jugando para los Milwaukee Bucks, entre muchos otros logros, contó una interesante historia sobre cómo se decantó por firmar con Nike cuando solo tenía 14 años, pese a que Adidas fue quien lo intentó primero.

Un acuerdo que, pasados los años, ha reportado millones de dólares a la firma americana, quienes supieron complacer las demandas de un joven Giannis que ya tenía muy claras sus prioridades.

"Cuando tenía 14 años, Adidas se me acercó, '¿Quieres firmar con nosotros?', y fue como, claro. Entonces me dijeron, vale, te pagaremos 5000. Y le pregunté... ¿5000 euros/dólares? Me respondieron que sí y en ese momento yo estaba ganando 300 al mes en mi equipo", arrancó contando.

Giannis Antetokounmpo, con el título de campeón de la NBA en 2021 / EFE

"Así que para tí era un montón de dinero en ese momento, ¿no?", le preguntó el entrevistador. "¡Diós mío! ¿Qué? vamos", exclamó el griego. "Les dije venga, por favor, por aquel entonces mi hermano mayor era mucho mejor jugador que yo, así que les pregunté '¿Vosotros chicos creéis que si yo firmo, mi hermano también?'. Dijeron que sí, que le firmaban también por 5000, así que me llevé a mi madre, 'ven conmigo a las oficinas'".

"No puedo firmarlo"

"Así que fuimos hacia allí, a las oficinas centrales y ellos nos presentaron el contrato. En ese momento me dí cuenta del lado empresarial de las cosas. Pusieron el contrato allí, que decía 'Giannis Antetokounmpo', 5000$ y demás'. Entonces pregunté, ¿Dónde está el de mi hermano? Me dijeron que firmara primero y ya después él. E inmediatamente les dije que no, que no era lo que me habían dicho antes. Me dijeron que también lo firmaría, pero yo antes. Y les contesté 'no hermano, no puedo firmarlo'. Mi madre estaba allí y me decía '¡Son 5000!', pero mi respuesta siguió siendo que no".

Antetokounmpo, en una acción de partido con Tatum, luciendo sus Nike especial MVP de la Copa de la NBA / EFE

Nike no lo dudó por Giannis

El jugador, de momento, de los Milwaukee Bucks, terminó la historia contando cómo Nike si decidió apostar por los dos: "Entonces, al día siguiente, estábamos en el coche y una mujer de Nike me llamó para decirme que querían firmarme. '¿Te gustaría venir a Nike?'. Les dije que sí y les pregunté por el dinero que me ofrecían, que también eran 5000. La siguiente pregunta fue si también firmarían a mi hermano, que estaba conmigo en ese momento. Me dijeron que sí, así que me fui con ellos. Así es cómo me consiguieron".

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"El mejor lanzamiento inicial"

No hay cifras oficiales sobre qué cantidad está percibiendo ahora mismo el griego por parte de Nike, pese a que varias informaciones sitúan la cifra entre los 7 y 10 millones. Lo que sí se sabe es la valoración que Nike hizo en su día sobre el lanzamiento de las Zoom Freak 1, las botas personalizadas de Giannis: "Fue el mayor lanzamiento inicial de una firma en la historia de Nike Basketball”. Para contextualizar, esas zapatillas salieron a la venta por 120 dólares. Y ese es solo uno de los muchos modelos y productos que han lanzado juntos.