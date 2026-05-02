El gran golpe económico de la NBA: "Parece tener un apetito insaciable"

Entre el nuevo proyecto en Europa y la expansión de la propia NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo entra en un momento clave. Y es que con relación a lo segundo, según Bloomberg, ya estaría entrando en una fase bastante avanzada que permitiría la ampliación a 32 equipos. Un movimiento que reportaría cifras que podrían incluso superar los récords establecidos, como apuntan las estimaciones.

Explican que la NBA ya ha recibido muestras de interés por parte de varios grupos inversores para la creación de nuevos equipos en Las Vegas y Seattle, dos mercados que la liga contempla dentro del posible proceso de expansión.

Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, la competición podría vender estas nuevas franquicias por una cifra de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, aunque todavía no se han presentado ofertas formales. Eso si, las primeras señales apuntan a que Las Vegas despierta más interés que Seattle entre los potenciales compradores.

LeBron James y Luka Doncic, con Los Angeles Lakers / EFE

Podrían superar la venta de LA Lakers

La cifra que se maneja refleja el enorme crecimiento del valor de las franquicias deportivas en Estados Unidos. Los Angeles Lakers, vendidos el año pasado por 10.000 millones de dólares, son el único equipo deportivo del mundo que ha alcanzado una valoración tan elevada en una transacción de participación mayoritaria. Antes de esa operación, los Boston Celtics fueron adquiridos en 2025 por 6.100 millones de dólares, una cifra que en aquel momento supuso un récord. El aumento del precio de los derechos audiovisuales y la apertura de la propiedad a la inversión de capital privado han disparado el valor de los equipos.

En ese contexto, Las Vegas aparece como una opción especialmente atractiva. La ciudad podría convertirse en uno de los mercados más rentables de la NBA, impulsada por su enorme capacidad turística, el negocio de los palcos de lujo, los asientos a pie de cancha y la creciente demanda de eventos deportivos de primer nivel. Marc Lasry, fundador de Avenue Capital Group y uno de los nombres vinculados a una posible candidatura, ya señaló en 2024 que Las Vegas tenía potencial para situarse entre los mercados más lucrativos de la liga precisamente por ese perfil de ciudad global del entretenimiento.

Bandera roja en Las Vegas / @F1

Cambio de visión sobre Las Vegas

Las Vegas fue durante mucho tiempo un destino relegado por las principales ligas deportivas debido a su asociación con las apuestas. Sin embargo, el cambio de actitud hacia las apuestas deportivas debilitó el tabú, y la NHL se expandió a la ciudad en 2017 con los Golden Knights. Desde entonces, se ha convertido en un centro neurálgico del deporte profesional, con equipos de la NFL y la WNBA trasladándose a la ciudad. Los Athletics de la MLB también se mudarán allí una vez que se construya su nuevo estadio.

Dos mercados muy atractivos

Silver también reconoció recientemente el atractivo de ambos mercados: "Las Vegas parece tener un apetito insaciable por el entretenimiento y los deportes". "Creo que Seattle fue históricamente un gran mercado durante muchos años y espero que vuelvan a serlo en algún momento, pero estamos en pleno proceso", afirmó. Mantiene su peso sentimental e histórico dentro de la NBA y la ciudad no cuenta con una franquicia desde que los SuperSonics se trasladaron a Oklahoma City en 2008.

Shai, estrella de OKC / @OKCThunder

El valor se ha multiplicado

La expansión, en cualquier caso, por el momento sigue en fase de estudio. El comisionado de la NBA, Adam Silver, explicó en marzo que los propietarios aún no habían entrado en una discusión directa sobre el precio de las nuevas franquicias. "La única conversación en la sala giró en torno a comprender los cálculos relacionados con la dilución, en términos de proyección, y cuál sería la reducción directa en los ingresos existentes para los equipos si nos expandiéramos a partir de 2028 o 2029".

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Eso sí, la junta de gobernadores de la NBA podría votar a finales de este año si aprueba la incorporación de una o dos nuevas franquicias. La última expansión de la liga se produjo en 2004, cuando los Charlotte Bobcats pagaron una cuota de 300 millones de dólares. Hoy, dos décadas después, la factura podría multiplicarse hasta niveles históricos.