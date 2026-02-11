Golpe duro de la NBA a LeBron: "Estoy cansado"

Las rachas suelen tener fecha de caducidad, incluso para LeBron James. A sus 41 años, estar jugando al máximo nivel en la NBA, siendo una de las estrellas de los Lakers, ya debería ser un éxito. Sin embargo, también está experimentado las consecuencias de la edad, sobre todo en el apartado de las lesiones, que le han privado de mantener un récord histórico.

LeBron no pudo estar junto a sus compañeros en el último partido contra los Spurs. Una artritis en su pie izquierdo ha sido la gota que ha colmado un vaso que no se había derramado en toda su carrera. Matemáticamente, tras perderse el duelo contra los de San Antonio, no podrá alcanzar la cifra mínima de partidos en temporada regular para optar a los premios: un total de 65.

El ala-pívot de los 'púrpura' llevaba un total de 21 temporadas consecutivas nominado para un equipo 'All NBA', un reconocimiento que no recibirá a final de curso. El motivo principal fue la lesión de ciática que lo dejó apartado todo el inicio de temporada (14 partidos). Teniendo en cuenta que se juegan 82 encuentros durante la fase regular, LeBron pendía de un hilo y estaba obligado a jugarlo prácticamente todo.

LeBron James, con Los Ángeles Lakers / Chris Szagola

A pesar de la importancia que puedan tener los récords para LeBron, la prioridad de Redick es mantener sano a una pieza clave para la franquicia en los playoffs. Es por eso que no se quiere arriesgar con 'The King', por mucho que esta decisión suponga renunciar a rachas históricas. El técnico de los Lakers lamentó que la NBA redujera el número de partidos de descanso para las estrellas en 2023.

"Creo que está bien tener algún tipo de orientación para los votantes. Sé que el primer año que voté había unos cuantos chicos que estaban en el rango de entre 54 y 56 partidos", comentó JJ. El comisionado de la NBA, Adam Silver, decidió subir el número de partidos a 65 para que los mejores jugadores de la competición no descansaran tanto y no se viera comprometido el espectáculo.

Doncic y LeBron James, lesionados / AP

Los Lakers acusaron las bajas de LeBron y de Doncic, que lleva tres partidos sin saltar a pista de manera consecutiva. Sin la presencia de sus estrellas, cayeron de manera estrepitosa ante los Spurs (108-136). Dos derrotas consecutivas para la franquicia de Los Ángeles, que ya perdió ante los Thunder, lo que provocó el enfado de James.

"Estoy cansado"

"¿Quieres que nos compare con ellos? Ese es un equipo campeón. Nosotros no. No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron un campeonato. Estoy cansado", aseguró LeBron. Y es que los Lakers dependen demasiado de sus principales estrellas y acusan la falta de líderes en su segunda unidad.

Los números de LeBron James durante esta temporada siguen siendo muy buenos, aunque han sufrido una pequeña caída en comparación con los otros años. Sobre todo en el apartado reboteador, donde promedia dos capturas menos por encuentro (5,4). Aun así, su capacidad anotadora (22 puntos por choque) y de crear juego (siete asistencias) es incuestionable.