Golpe de autoridad de los Thunder: a una victoria de las Finales

Oklahoma City volvió a hacerse fuerte en casa en una noche clave para el trasncurso de las Finales del Oeste. Los Thunder derrotaron a los Spurs por 127-114 y dieron un paso decisivo colocándose 3-2 en la serie y quedando a una sola victoria de volver a las Finales de la NBA por segundo año consecutivo. El equipo de Mark Daigneault respondió con carácter después del tropiezo anterior y recuperó esa mezcla de ritmo, defensa y confianza que lo ha acompañado durante toda la temporada y que tanto les faltó en el cuarto partido de la serie.

OKC fue de menos a más. San Antonio aguantó el pulso durante varios tramos, pero los Thunder encontraron continuidad en ataque, aceleraron cuando pudieron correr y jugaron con más claridad en los momentos importantes. El gran líder volvió a ser Shai Gilgeous-Alexander, autor de 32 puntos y 9 asistencias. A su lado apareció una segunda unidad decisiva, con Alex Caruso firmando 22 puntos y un gran Jared McCain quien aportó 20 puntos, dos actuaciones clave para compensar las bajas de Mitchell y Jalen Williams y sostener la ventaja en los tramos de mayor exigencia.

Jared McCain, el otro gran protagonista de la noche / OKC Thunder

También tuvo mucho peso Chet Holmgren, que completó una noche muy seria con 16 puntos y 11 rebotes. Su partido fue importante por los números y por la sensación de seguridad que transmitió después de unos partidos donde parecia que Webamnyama le tenía intimidado. Si los Thunder recuperan la mejor versión de Holmgren, la serie podría acabar de definirse en el próximo partido.

En los Spurs, Stephon Castle llegó a 24 puntos y Julian Champagnie sumó 22, pero San Antonio echó de menos una versión más dominante de sus estrellas. Victor Wembanyama terminó con 20 puntos y 6 rebotes, lejos del impacto que había tenido en otros partidos, mientras De’Aaron Fox se quedó en 9 puntos en una noche difícil.

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La eliminatoria vuelve ahora a San Antonio después que los Thunder dejaran en 'jaque' la serie esta madrugada. Los Spurs se encomendarán a un Wembanyama que siempre responde a las noches grandes y que, para SAS, puede ser su última gran esperanza. Por su lado, Oklahoma viaja a Texas con la tranquilidad de saber que en caso de no ganar en San Antonio, la eliminatoría volvería a Oklahoma y que las Finales de la NBA están un poco más cerca.