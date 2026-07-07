Giannis Antetokounmpo se despide de los Bucks: "Quiero que lo escuchéis de mi propia boca"

La historia de Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks ha llegado a su fin. El jugador griego fue traspasado al Miami Heat en un movimiento que pone punto final a una etapa histórica de Anteto en la franquicia de Wisconsin, con la que conquistó el anillo de la NBA en 2021 y la NBA Cup en 2024.

La operación llevó a Giannis al conjunto de Florida junto a Bobby Portis, mientras que Milwaukee recibió a cambio un paquete formado por Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y capital de draft. Un traspaso de enorme impacto que cambia el rumbo de dos franquicias y abre un nuevo capítulo en la carrera de una de las grandes estrellas de la liga.

Giannis Antetokounmpo, en un partido con los Bucks / AP

La despedida llegó con un video publicado en redes sociales, más íntimo que solemne, en el que Giannis quiso mirar de frente a la afición que lo vio crecer. "Quiero que lo escuchen de mi propia boca: La ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Esta es mi casa y este es un lugar donde tuve a mis hijos. Me convirtió en el hombre que soy hoy. Eso nunca, jamás cambiará. No importa dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia”. Con este mensaje, el griego se despedía de los aficionados de los Bucks.

Sus números explican la dimensión de la huella. Se marcha con 21.531 puntos, la mayor cifra en la historia de los Bucks, más de 7.000 por encima de Kareem Abdul-Jabbar en su etapa en Milwaukee. También deja la franquicia como líder histórico en rebotes y asistencias, además de ocupar el segundo puesto en robos.

Con los Bucks, Giannis conquistó el título de la NBA en 2021 y la NBA Cup en 2024. Además, fue elegido MVP de la liga en dos ocasiones, en las temporadas 2018-19 y 2019-20, MVP de las Finales en 2021, MVP de la final de la NBA Cup en 2024, Jugador Defensivo del Año en 2020 y Jugador Más Mejorado en 2017. Un palmarés histórico para un jugador que ya forma parte de la leyenda de la franquicia.

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En Miami, Anteto lucirá el dorsal 7, dejando atrás el mítico 34 que lo acompañó durante toda su etapa en Milwaukee. Muchos aficionados del Heat ya habían comprado camisetas personalizadas con el nombre de Antetokounmpo y el número 34. Tras hacerse oficial el fichaje y confirmarse que el griego utilizará un dorsal distinto, la franquicia permitirá a esos seguidores cambiar su camiseta por una nueva con el número 7.