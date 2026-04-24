¿Cuánto gana una superestrella de la NBA al Año? El reinado de LeBron James, amenazado en un mercado milmillonario

A sus 41 años, LeBron James sigue siendo la cara de la liga. Pasan los años y todos creen que pueden destronar al 'rey', pero lo cierto es que el alero de los Lakers sigue demostrando que la edad solo es un número. En estos mismos playoffs, el de Akron se ha cargado el equipo a las espaldas para ganar los dos primeros partidos de la serie ante los Rockets, evidenciando, si es que hacía falta, que se está mereciendo cada céntimo de un megacontrato que podría ser el último.

Este verano tendrá que volver a negociar al acabar su vinculación con los de púrpura y oro, en una situación que posiblemente le llevará a perder la primera posición en ingresos. Y es que, como compartió el portal Sportico, LeBron arrancó el curso siendo el jugador de la NBA que más dinero ganaba con un total aproximado de unos 132 millones de dólares entre salario anual y patrocinio. De la franquicia recibe 52,6, siendo sus acuerdos publicitarios los que, con 80 millones, le reportan más.

LeBron James, a sus 41 años, afronta unos nuevos Playoffs / EFE

El siguiente en la lista es Stephen Curry, quien a su vez y como más adelante analizaremos, recibió en emolumentos por parte de los Warriors un total de 59,6 (el que más en la liga) y tiene asegurados 62,5 millones la próxima temporada. Unas cifras que le permitirán seguir siendo el jugador que mayor salario anual recibe por parte de su franquicia. La dos caras que han marcado la liga durante los últimos tiempos siguen arriba, pero la tendencia puede cambiar radicalmente en los próximos años.

Las actuales estrellas de la liga pisan fuerte y ya tienen firmadas extensiones astronómicas por valores que ni Curry ni LeBron habrán recibido anualmente en su carrera. Los salarios en la NBA son cada vez más cuantiosos y jugadores como Shai Gilgeous-Alexander o Jayson Tatum ya tienen asegurados contratos nunca vistos hasta la fecha.

SALARIO + PATROCINIOS LeBron James (LA Lakers): 52,6 + 80 (132.6M$) Stephen Curry (Warriors): 59,6 + 50 (109,6M$) Kevin Durant (Rockets): 53,3 + 50 (103,3M$) Giannis Antetokounmpo (Bucks): 54,1 + 45 (99,1M$) Jayson Tatum (Celtics): 54,1 + 18 (72,1M$) Anthony Edwards (Timberwolves): 45,6 + 20 (65,6M$) Joel Embiid (Sixers): 55,2 + 10 (65,M$) Jimmy Butler (Warriors): 54,1 + 11 (65,1M$) Nikola Jokic (Nuggets): 55,2 + 9 (64,2M$) Devin Booker (Suns): 53,1 + 10 (63,1 M$)

El impacto mediático, decisivo

Como se puede apreciar en este listado, LeBron, Curry y Durant (41, 38 y 37 años respectivamente), siguen en lo más alto de la tabla, también, por sus fuertes vínculos comerciales. Tras ellos aparece Giannis. Pero mucho más lejos, aunque no por salario, está el tres veces MVP de la NBA, Nikola Jokic. El serbio, pese a recibir 55,2 millones de dólares, es noveno al recibir 'solo' 9 por sus compromisos publicitarios, según el ranking publicado a finales de 2025 por Sportico. Lo mismo les sucede a jugadores de la talla de Joel Embiid, MVP en 2023, Jimmy Butler, o Devin Booker.

Vienen cambios

Para el curso que viene, son varios los jugadores que tienen pactadas con su franquicia un incremento sustancial de sus salarios. Para empezar y como hemos comentado, si no hay una sorpresa en la agencia libre, Stephen Curry seguirá siendo el que más cobra con 62,5 millones asegurados. Por detrás le seguirá Nikola Jokic con 59; seguidamente y con los mismos 58,4 aparecen Giannis, Anthony Davis y Jayson Tatum.

Nikola Jokic, jugador de la NBA / Denver Nuggets

Uno de los que aparecerá ya para quedarse en lo alto de la tabla es Jaylen Brown, quien pasará de 53 a 57 en un salario que se alzará hasta los 64,9 millones de dólares para la temporada 2028-29 (5 años - 285M$). El de los Celtics, junto a su compañero Tatum, forma parte de la lista de jugadores que más se embolsarán en los próximos cursos, siendo el último mencionado el que más al haber firmado 5 años a razón de 315 millones.

Packs completos vs. salario anual

La pareja de estrellas de los Boston Celtics se consolidan así como los dos jugadores que verán incrementado sus emolumentos en mayor cantidad las próximas temporadas. A su vez, por eso, no les asegura ser el jugador de la mejor liga de baloncesto del mundo que más gane en una sola campaña.

Mirando al futuro y con los contratos pactados actualmente, sería Jokic quien se pondría en cabeza con 62,8 para la 27-28. Para la siguiente, Embiid recibiría 67,2. Ya en la 29-30 sería Tatum quien alcanzaría el récord marcado hasta la fecha con 71,4 millones de dólares. Casi 10 más de los que tiene asegurados el 'chef' Curry para la próxima.

Shai Gilgeous-Alexander rompe el récord de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos / @okcthunder

Pero es que en esta NBA que mira al futuro, ya para la campaña 30-31, es Shai Gilgeous-Alexander quien podría usar su 'player option' para coronarse con un total de 75,2 millones de dólares. Todos estos datos restan a la espera, claro, de los contratos que serán firmados en los próximos años. Por ejemplo, ¿Cuánto acordará Wembanyama en su futuro contrato?, o ¿Qué cantidades se le ofrecerán a Luka Doncic en un futuro? Precisamente, vamos a desglosar la situación del esloveno.

¿Dónde queda Doncic?

La estrella de Los Angeles Lakers, quien muchos veían como candidato al MVP de esta temporada, sigue cobrando en base a lo que firmó con los Dallas Mavericks, que se traducen en unos 46 millones de dólares. Eso sí, a partir del próximo curso, al jugador se le activa la extensión de 3 años y 165 millones que acordó con la franquicia angelina en agosto de 2025.

Noticias relacionadas

Doncic, con Curry en un Lakers - Warriors / EFE

En la 2026-27 se irá hasta los 49,5, en la siguiente alcanzará los 53,4 y para la 2028-29, el esloveno tendrá una 'player option' por valor de 57,4 millones de dólares. A partir de allí, en plena madurez, será libre para firmar su nuevo contrato. Y seguro que las cantidades serán similares, si no mejores, a las pactadas por otras superestrellas de liga. De hecho, ESPN especular con que, en vistas de los incrementos, este podría subir hasta los 417 millones en 5 años. Todo un auténtico récord.