Las Finales entre Knicks y Spurs, las más vistas desde 1998

El título de los New York Knicks no solo devolvió a la franquicia de Nueva York a lo más alto de la NBA más de medio siglo después. También dejó unas cifras de audiencia históricas para la liga, especialmente en el entorno digital, donde la serie ante los San Antonio Spurs alcanzó registros inéditos.

El quinto partido, disputado hace unos días y resuelto con victoria de los Knicks por 90-94, cerró las Finales con un 4-1 para el equipo neoyorquino. Sobre la pista, Jalen Brunson firmó una actuación decisiva con 45 puntos y fue elegido MVP de las Finales, pero el impacto del encuentro fue mucho más allá del resultado.

Jalen Brunson, la estrella de los Knicks / Carlos Ramírez (EFE)

Un Game 5 de récord

El último partido de la serie generó 2.400 millones de visualizaciones en redes sociales en solo 15 horas, según datos de Ripple Analytics. La cifra supuso el tercer récord consecutivo de estas Finales, después de los 2.200 millones alcanzados en el cuarto encuentro y los 1.600 millones del tercero.

La dimensión del dato sitúa a la NBA en un escenario de consumo global propio de los grandes eventos de entretenimiento. El Game 5 superó las visualizaciones de los Oscars de este año, que llegaron a 1.900 millones, y se quedó cerca de la acción de juego de la última Super Bowl, situada en 2.500 millones sin contar el espectáculo del descanso.

Más de 10.000 millones en cinco partidos

El conjunto de la serie también dejó cifras excepcionales. Los cinco primeros partidos superaron los 10.000 millones de visualizaciones sociales, un registro que seguirá creciendo con los contenidos de celebración del título y el desfile por las calles de Nueva York. Además, los Playoffs también fueron los más vistos de 1998.

El dato queda muy por encima del comparable de las Finales del año pasado, que fue de 6.200 millones. Además, el gráfico de campeonato publicado por la cuenta oficial de la NBA en Instagram ya supera los 97 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la publicación más vista de la cuenta en más de dos años.

Wembanyama, en un partido de las Finales / EFE

Por otro lado, el Game 5 acumuló 602.000 horas de visionado en League Pass, lo que lo convirtió en el partido de unas Finales más visto de la historia en los canales propios de la plataforma.

Tres de los cinco partidos de Finales más vistos de todos los tiempos en League Pass pertenecen a esta serie, con el Game 4 alcanzando 510.000 horas y el Game 3 llegando a 508.000.

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El efecto Brunson

El fenómeno también impulsó la figura de Brunson. El MVP ganó más de 200.000 seguidores en Instagram en 24 horas y su audiencia durante estos Playoffs en los canales de la NBA ya supera los 1.000 millones de visualizaciones, más del doble de todo lo que acumuló durante la temporada regular.