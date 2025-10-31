El fenómeno de Hugo González enamora en Boston

Poca adaptación ha necesitado Hugo González para ser querido en Boston. El ex del Real Madrid está creciendo a pasos agigantados en la NBA sin apenas haber jugado partidos. En su tercer partido en la liga norteamericana, y el segundo saltando a pista, escribió su nombre en los libros de historia de la franquicia, al ser el segundo jugador más joven en ser titular.

En el primer partido, no tuvo la oportunidad de ayudar a sus compañeros en pista, pero en el segundo ya jugó un total de 22 minutos. "Me estoy enamorando de él. Es un grandísimo defensor; desde que ha entrado en la cancha, Boston ha mejorado en defensa provocando pérdidas. Creo que Brad ha vuelto a hacer un extraordinario pick. Tengo un crush", comentaba Stan Van Gundy, exentrenador de los Pelicans.

Ante los Knicks, firmó seis puntos y cuatro rebotes en el partido, con un 50% en tiros de campo. Unos números que irá puliendo a medida que acumule partidos, pero que dejan entrever lo mucho que puede aportar Hugo en el equipo. Cabe recordar que lleva apenas tres meses en Estados Unidos y una cantidad de partidos en la NBA que se pueden contar con los dedos de una mano.

Hugo González, ante los Cavs / X

El español ya dejó muy buenas sensaciones en la Summer League, donde tuvo muchos minutos y ya mostró sus grandes capacidades defensivas. En el Real Madrid, donde ganó dos títulos de ACB, una Supercopa y una Copa del Rey, ya había exhibido muchas de sus cualidades, lo que le valió ser escogido en el número 28 del Draft por los Celtics.

"Tiene un entendimiento muy claro de cuál es su rol: defender a gran nivel. Nos ayudó marcar el tono en el tercer cuarto", mencionaba Joe Mazzulla, entrenador de la franquicia de Boston, que ya ha definido cuál será su función. El español tiene la etiqueta de defensor de estrellas; ya lo ha hecho con Jalen Brunson, Cade Cunningham y Donovan Mitchell.

Hugo González tiene una oportunidad de oro debido a la ausencia de la máxima estrella de la franquicia: Jayson Tatum. El norteamericano sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, lo que le tendrá apartado prácticamente durante toda la temporada. Es ahí donde aparece el nombre del español, entre otros, para abarcar parte de los minutos que pasaría Tatum en pista.

Un año más difícil para Boston

"La confianza es algo que hay que construir. No puedes tenerla de verdad hasta que te veas ahí fuera y lo demuestres. Así que no diría que hay nada llamativo ni especial que quiera prometer. Lo que pueden esperar es que siempre seré el que más se esfuerza. Aunque algo no sea mi responsabilidad directa, haré todo lo posible para asegurarme de que se haga bien. Eso es lo que puedo controlar. Y voy a intentar ser el mejor en eso", confesó antes de iniciar el curso.

Por el momento, el inicio de Boston está siendo muy irregular: dos victorias y tres derrotas. Situados en la décima posición en la Conferencia Este, empezaron con dos partidos perdidos y han encadenado desde entonces una de cal y otra de arena. La regularidad será la clave de un equipo que estuvo en todo lo alto hace dos años, pero que esta temporada no está entre los principales favoritos al anillo.