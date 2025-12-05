El fatal accidente del ex Laker, Elden Campbell, que acabó con su vida

El exjugador de la NBA, Elden Campbell, falleció ahogado tras sufrir una emergencia médica mientras pescaba, según informaron a los medios un miembro de su familia y un funcionario del condado de Broward.

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward declaró que la muerte de Campbell fue accidental, según TMZ, y Thomas Steinkamp, jefe de servicios de investigación del Condado de Broward, confirmó a People que se debió a un ahogamiento.

La hermana de Campbell, Sandra, declaró a The New York Post que la emergencia médica ocurrió "de repente" cuando Campbell, de 57 años, regresaba a la costa después de pescar en Florida, y que la familia desconoce qué sucedió.

Campbell, de 57 años, era un gran aficionado a la pesca y un accidente acabó con su vida / NBA

Campbell es el máximo anotador histórico de Clemson con 1880 puntos. Jugó para Los Angeles Lakers en la década de 1990 y ganó un título de la NBA con los Detroit Pistons.

Anuncio del fallecimiento

Clemson anunció la muerte de Campbell a principios de esta semana sin proporcionar detalles, que finalmente se conocieron este viernes.

Elden Campbell promedió 10,3 puntos y 5,9 rebotes a lo largo de su carrera deportiva en la NBA / NBA

Fue seleccionado tres veces All-ACC entre 1986 y 1990, participando en tres torneos de la NCAA con los Tigers. En su último año, Campbell ayudó a Clemson a conseguir su único título de la ACC en la temporada regular, antes de llegar a los Sweet 16, donde perdió contra UConn con un tiro sobre la bocina. Campbell, apodado "Big Easy", también ocupa el segundo puesto en tapones (334) y el octavo en rebotes (836) con Clemson, entre otros galardones.

Seleccionado en la primera ronda por los Lakers en 1990, Campbell jugaría nueve temporadas en Los Ángeles antes de ser traspasado a los Charlotte Hornets en 1999. También jugaría para Seattle, Nueva Jersey y Detroit, ganando un título de la NBA con los Pistons en la temporada 2003-04, antes de que su carrera terminara al año siguiente.

En 1.044 partidos de su carrera a lo largo de 15 temporadas en la NBA, Campbell promedió 10,3 puntos y 5,9 rebotes.