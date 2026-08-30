Así evitará el 'tanking' la liga japonesa de baloncesto: un modelo como el de la NBA fiel a la mentalidad de Japón

La B.LEAGUE lleva años mirando hacia la NBA. La gran revolución del baloncesto japonés dará un nuevo paso esta temporada con el estreno de la B.LEAGUE PREMIER, una competición cerrada en la que desaparecen los tradicionales ascensos y descensos deportivos. Y junto a ella aparece otra de las grandes señas de identidad del deporte estadounidense: el Draft. Japón, sin embargo, también ha querido aprender de los problemas que acompañan a este modelo. Especialmente de uno: el famoso 'tanking'.

Nagasaki Velca, los vigentes campeones de la B.LEAGUE / B.LEAGUE

El concepto es de sobra conocido en la NBA. Cuando una franquicia se queda sin grandes objetivos deportivos, perder partidos puede convertirse, indirectamente, en una inversión de futuro. Cuanto peor sea su balance al terminar la temporada, mayores serán sus opciones de obtener una de las primeras elecciones del Draft y acceder así a los mejores jóvenes disponibles.

La NBA ha modificado su lotería en diferentes ocasiones para reducir este incentivo. Japón, que celebró el pasado mes de enero el primer Draft de la historia de la B.LEAGUE, ha construido su nuevo sistema teniendo muy presente este riesgo. La propia competición reconoce en la explicación de su normativa que vincular directamente una peor clasificación con una mejor elección puede reducir la motivación por terminar más arriba y, precisamente por ello, introduce una lotería para determinar el orden.

Un Draft que todavía no depende de ganar o perder

La peculiaridad del modelo japonés empieza por sus dos primeras ediciones. Tanto en el Draft de 2026 como en el que se celebrará en 2027, todos los clubes participantes cuentan con las mismas probabilidades en el sorteo que determina el orden de elección.

La nueva estructura de la competición comienza precisamente esta temporada y todavía no existe una clasificación anterior de la B. PREMIER que pueda utilizarse como referencia. Por ello, la liga decidió establecer las mismas opciones para todos los participantes durante sus dos primeros Drafts.

El primer experimento ya se produjo el pasado 29 de enero. Un total de 23 clubes participaron en el estreno del Draft japonés y Sunrockers Shibuya terminó disponiendo de la primera elección, con la que seleccionó a Issho Yamasaki, procedente de Northern Colorado. En total, 14 jugadores fueron seleccionados en aquella primera edición. El segundo Draft se celebrará el 28 de enero de 2027 y mantendrá ese sistema de probabilidades iguales para los participantes.

El verdadero sistema llegará en 2028

Será a partir de 2028 cuando la clasificación de la B.LEAGUE PREMIER empiece a tener peso en el Draft. Los equipos que no hayan alcanzado la postemporada entrarán en una lotería para determinar las tres primeras elecciones. Los conjuntos con peor clasificación tendrán mayores probabilidades de conseguir uno de esos puestos, pero existe un detalle fundamental: los tres peores equipos tendrán exactamente un 14% de opciones cada uno.

El 58% restante se distribuirá entre el resto de conjuntos que no hayan alcanzado la postemporada, aumentando progresivamente las probabilidades cuanto peor haya sido su clasificación. Una vez sorteadas las tres primeras elecciones, los equipos que se hayan quedado fuera de la postemporada y no hayan resultado agraciados se ordenarán desde el peor clasificado hasta el mejor. Posteriormente llegarán los equipos que sí disputaron la postemporada, también siguiendo el orden inverso de su clasificación.

El sistema no elimina por completo el incentivo matemático de terminar más abajo, donde una peor posición seguirá ofreciendo mejores opciones en determinados puestos, pero sí coloca un importante cortafuegos donde ser el peor equipo de la B.PREMIER no dará más posibilidades de conseguir el número uno que terminar antepenúltimo.

La NBA también mueve ficha contra el 'tanking'

La NBA lleva años modificando su Draft Lottery para reducir el beneficio de acumular derrotas. Desde 2019, los tres equipos con peor balance cuentan con las mismas opciones de conseguir el número uno, un 14%, una fórmula muy similar a la que adoptará la B.LEAGUE a partir de 2028.

La promoción del Draft de la NBA de 2026 / SARAH YENESEL / EFE

Pero la competición estadounidense ha decidido ir todavía más lejos. A partir del Draft de 2027 entrará en vigor un nuevo sistema diseñado para reducir todavía más los incentivos para perder partidos. La principal novedad está precisamente en los equipos que terminen en el fondo de la clasificación. Los tres peores balances tendrán un 5,4% de posibilidades de conseguir el número uno, mientras que los equipos con el cuarto al décimo peor balance dispondrán de un 8,1%.

"Aquí sería inconcebible"

Fernando Calero, entrenador español de los Shiga Lakes y con siete años de experiencia en el baloncesto japonés, habló precisamente sobre esta cuestión en una entrevista con SPORT. "Esto sería inconcebible aquí. Yo creo que un equipo no jugaría a perder o dejaría de hacer las cosas bien. La cultura japonesa es bastante estricta moralmente y creo que eso no se permitiría", explicó el técnico español. Para Calero, existe además un componente que va mucho más allá de las propias normas de la competición. "Estaría muy mal visto y probablemente supondría un problema muy grande para el que lo hiciera. No veo que eso sea un hándicap en Japón porque nadie se plantearía hacer eso", añadió.

Una reflexión especialmente interesante teniendo en cuenta otro de los grandes cambios que introduce la B.LEAGUE PREMIER donde ya no existirán los descensos deportivos. El propio Calero señalaba durante la conversación con SPORT que el nuevo modelo puede provocar que algunos equipos lleguen a enero o febrero sin posibilidades reales de alcanzar los playoffs y, al mismo tiempo, sin la amenaza de perder la categoría. En otras competiciones, esa combinación —sin playoffs, sin descenso y con un Draft esperando al final del camino— podría convertirse en el escenario perfecto para el 'tanking'.

Fernando Calero atendió a SPORT a las puertas de una nueva temporada / Shiga Lakes

Japón quiere evitarlo por dos vías. Por un lado, con unas reglas que dificultan convertir las derrotas en una recompensa directa. Por otro, con una cultura deportiva que, según quienes llevan años trabajando allí, difícilmente aceptaría que un equipo saliera a una pista sin intentar ganar.

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La B.LEAGUE ha tomado muchas ideas de la NBA para construir el futuro de su competición. La liga cerrada, el Draft o la búsqueda de un mayor equilibrio entre clubes tienen una evidente inspiración estadounidense. Pero en Japón también parecen haber observado qué partes del modelo podían intentar mejorar. Y con el 'tanking', al menos sobre el papel, quieren adelantarse al problema antes de que aparezca.