¡Espectacular! Exhibición de Doncic para ganar sobre la bocina

Austin Reaves forzó la prórroga y Luka Doncic brindó el triunfo de los Lakers 127-125 ante los Nuggets; los Atlanta Hawks sumaron su noveno triunfo consecutivo frente a los Milwaukee Bucks y los Orlando Magic sobrevivieron a la remontada de los Miami Heat.

Los Nuggets iban 3 arriba (115-118) a falta de 5.4 segundos cuando mandaron a Reaves a la línea. El de Arkansas metió el primero y falló a propósito el segundo con un tiro perfecto que rebotó en el aro para atrapar el rebote, tirar a canasta y forzar la prórroga.

Y en el tiempo extra, con empate a 125 en el marcador, los Lakers le entregaron a Doncic la última posesión para que se la jugara sobre la bocina. A 0.5 segundos, Doncic anotó un tiro en suspensión hacia atrás, marca de la casa, para el agónico triunfo.

El esloveno terminó el partido con 30 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, un triple-doble más a su colección. Reaves aportó 32 puntos, Marcus Smart 21 y LeBron James 17.

Para Denver, el serbio Nikola Jokic firmó un nuevo triple-doble con 24 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias. Aaron Gordon sumó 27 puntos, Tim Hardaway Jr. 20 y Cam Johnson 17. Jamal Murray solo anotó 5 puntos, tras un 1 de 14 en tiros de campo (7,1 %).

Lakers (42-25) y Nuggets (41-27) son tercero y sexto en el Oeste, inmersos con Houston Rockets (41-25) y Minnesota Timberwolves (41-26) en la lucha por esa tercera posición.

Racha en Atlanta

Los Hawks se impusieron por 122-99 a los Bucks y sumaron el noveno triunfo seguido, su mejor racha de la temporada, que les tiene luchando por posiciones de 'playoff' directo.

Jalen Johnson terminó con 23 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias para su duodécimo triple-doble de la temporada; segundo en la liga tras Nikola Jokic.

Por su lado, CJ McCollum anotó 30 puntos. El veterano ha sido clave para los Hawks desde que fue traspasado a media temporada por los Washington Wizards a cambio de Trae Young.

El griego Giannis Antetokounmpo se perdió el partido por esguince en el tobillo.

Tras esos nueve triunfos seguidos, Atlanta (36-31) está octava en el Este, a solo un partido y medio de los Toronto Raptors (37-29), que en la sexta plaza marcan la frontera del 'playoff'. Los Bucks (27-39) han dicho prácticamente adiós a la postemporada.

Remontada fallida en Miami

Los Miami Heat solo fueron por delante en el marcador 9 segundos y llegaron a perder de 22 puntos, pero en los segundos finales estuvieron a punto de dar la campanada, a solo una canasta de culminar la remontada.

El triunfo de los Orlando Magic es el séptimo seguido, la segunda mejor racha del momento en la NBA por detrás de la de los Hawks. A los Magic (38-28), esta racha les ha servido para trepar hasta la quinta plaza en el Este.

Paolo Banchero aportó 27 puntos al Heat 117-121 Magic, mientras que su compañero Desmond Bane sumó otros 21. Para los Heat, el mexicano Jaime Jaquez Jr. anotó 22 puntos, mientras Bam Adebayo y Norman Powell sumaron 20 cada uno.

Los Magic han ganado los cinco partidos que han disputado esta temporada contra los Heat.

Además de estos partidos, los San Antonio Spurs ganaron 115-102 a los Charlotte Hornets en el retorno de Victor Wembanyama tras un partido de ausencia. El francés firmó 32 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y tres tapones.

Los Boston Celtics derrotaron 111-100 a los Washington Wizards con 24 puntos del portugués Neemias Queta y el segundo doble-doble de Jayson Tatum (20 puntos y 14 rebotes).

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Finalmente, los Philadelphia 76ers se impusieron 104-97 a los Brooklyn Nets, un triunfo con susto incluido tras dilapidar una ventaja de 28 puntos que habían llegado a tener.