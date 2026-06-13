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Baloncesto

Escándalo en la NBA: Harden, arrestado por tenencia ilícita de armas

Según 'TMZ', el jugador de los Cleveland Cavaliers fue sorprendido por las autoridades policiales con una pistola en su vehículo

James Harden en su debut con los Cavaliers

James Harden en su debut con los Cavaliers / AP

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Iker Kind

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La estrella de la NBA James Harden fue arrestada la madrugada de este sábado y acusado de portar armas ilegalmente, según la información de 'TMZ'. La detención tuvo lugar en Texas, donde pasó gran parte de su carrera baloncestística, defendiendo los colores de Houston, y las autoridades encontraron una pistola en el interior de su vehículo.

El estadounidense fue recientemente eliminado por los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este y disfrutaba de su tiempo libre en un estado muy cercano a él. Esta misma información asegura que el arma de fuego estaba a la vista y sin funda. El cargo en su contra está considerado un delito menor y fue puesto en libertad bajo fianza.

James Harden superó a Shaquille O'Neal y se convirtió en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA

James Harden superó a Shaquille O'Neal y se convirtió en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA / Jae C. Hong / AP

Desde Estados Unidos aseguran que el jugador había estado en un salón de 'shishas' de Houston antes de su arresto con un gran grupo de amigos. El veterano jugador de la NBA deberá acudir a un tribunal el próximo 22 de junio para la lectura de cargos.

Las condiciones de la fianza le prohíben poseer todo tipo de armas y municiones, además de usar, poseer o consumir alcohol o drogas, excepto si gozan de receta médica. También deberá someterse a análisis de orina aleatorios para comprobar que dichas prohibiciones se cumplen.

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El rendimiento de James Harden este tramo de la temporada ha sido bueno, como el resultado de la franquicia en los playoffs. En cuanto a su rendimiento individual, el estadounidense ha promediado 20 puntos, 4,9 asistencias y 6,8 asistencias en Cleveland. Unos números algo inferiores a los que solía hacer en Los Ángeles durante el inicio de curso: 25,4 puntos, 2,8 rebotes y 8,1 asistencias.

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