Las entradas para los partidos de la NBA en Berlín y Londres 2026 saldrán a la venta en noviembre

La NBA ha confirmado que las entradas para el NBA Berlin Game 2026 y el NBA London Game 2026, ambos presentados por Tissot, se pondrán a la venta los próximos 11 de noviembre (entradas para el partido de Berlín) y 13 de noviembre (entradas para el partido de Londres). Los encuentros, que formarán parte del calendario oficial de la temporada 2025-26, enfrentarán a los Memphis Grizzlies y a los Orlando Magic. El primero se celebrará en el Uber Arena de Berlín el 15 de enero, mientras que el segundo tendrá lugar en The O2 de Londres el 18 de enero.

Los aficionados podrán registrarse para optar a la compra anticipada de tickets hasta el 5 de noviembre. Además, se ofrecerán paquetes especiales con acceso VIP, experiencias exclusivas y servicios de hospitalidad. Las entradas podrán adquirirse a través de las páginas oficiales NBA.com/Berlin y NBA.com/London a partir de las fechas indicadas, y los paquetes VIP estarán disponibles en nbaexperiences.com/nba-europe.

Los próximos partidos de la NBA que se jugarán en Europa / NBA

La NBA continúa así su apuesta por el público europeo. En julio, la liga anunció que celebrará partidos de temporada regular en Mánchester y París en 2027, y en Berlín y París en 2028, reforzando su presencia en el continente. Los partidos de 2026 contarán con el apoyo de varios socios oficiales, entre ellos Tissot, AWS, Budweiser, Emirates, Foot Locker, NBA 2K26, Nike, PlayStation y Revolut. Ambos encuentros podrán seguirse en directo a través de Prime Video y del NBA League Pass, el servicio de suscripción de la liga, que llevará a los dos partidos a más de 200 países y territorios.