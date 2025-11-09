Embiid brilla, Wembanyama domina y Doncic se estrella: noche intensa en la NBA

Los Philadelphia 76ers y los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama prolongaron su gran inicio de temporada en la NBA, en una jornada marcada por el tropiezo de los Los Ángeles Lakers de Luka Doncic en Atlanta y por el sexto triple doble del curso del serbio Nikola Jokic.

En Toronto, los Sixers se impusieron por 130-120 con la mejor actuación del curso de Joel Embiid, autor de 29 puntos. Tyrese Maxey volvió a destacar con 31, y Trendon Watford, fichaje veraniego de Philadelphia, firmó un triple doble monumental: 20 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias.

Siguen en racha los San Antonio Spurs, que superaron por 126-119 a los New Orleans Pelicans en el estreno de De’Aaron Fox, brillante con 24 puntos. Wembanyama volvió a dejar su sello con un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes, consolidando a los texanos con un balance de 7-2.

También celebraron los Miami Heat, que se impusieron en casa a los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter por 123-116, pese a la ausencia de Bam Adebayo. El banquillo de Miami fue clave: Nikola Jović firmó 29 puntos, y el mexicano Jaime Jáquez Jr. rozó el triple doble con 14 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Los de Erik Spoelstra frenaron así a unos Blazers que venían lanzados, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Ni los 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias de Deni Avdija bastaron para los de Splitter.

Atlanta frena a Doncic

Los Atlanta Hawks recibieron a los Lakers con un parte médico interminable —sin Trae Young, Kristaps Porzingis, Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker ni Jalen Johnson—, pero ofrecieron una gran versión para cortar la buena racha angelina.

El joven Mouhamed Gueye firmó el mejor partido de su carrera con 21 puntos y 4/5 en triples, bien secundado por los 19 puntos del francés Zaccharie Risacher, nacido en Málaga. Los Lakers cayeron tras cinco victorias consecutivas, en una noche sin LeBron James (aún sin debutar por problemas de ciática) ni Austin Reaves. Doncic, que venía promediando casi un triple doble con 40 puntos, se quedó en 22 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias.

El esloveno se reencontró con la franquicia que lo drafteó en 2018 antes de traspasarlo a Dallas por Trae Young. Su exequipo, los Dallas Mavericks, respiró aliviado con un 111-105 ante los Washington Wizards, que solo suman una victoria este curso. Naji Marshall fue decisivo con 30 puntos y 8 rebotes, mientras el número uno del último draft, Cooper Flagg, se quedó en 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Los Cavs firman una remontada épica y Jokic sigue a lo suyo

Los Cleveland Cavaliers protagonizaron la remontada de la noche con un parcial final de 12-0 ante los Chicago Bulls, a los que derrotaron por 118-112 tras ir seis abajo a menos de dos minutos del final. Donovan Mitchell y De’Andre Hunter anotaron 29 puntos cada uno, y Evan Mobley aportó 24 puntos y 8 rebotes, en el cuarto triunfo consecutivo de Cleveland.

Y mientras tanto, en Denver, Nikola Jokic siguió a lo suyo. El serbio firmó su sexto triple doble de la temporada con 34 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias, liderando el 117-110 de los Nuggets frente a unos Indiana Pacers que solo han ganado un partido tras jugar las Finales en junio.