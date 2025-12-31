Edgecombe neutraliza los 40 puntos de Ja Morant

Los Philadelphia 76ers vencieron este martes a los Memphis Grizzlies por 136-139 en la prórroga, con un triple a menos de dos segundos del 'rookie' bahameño VJ Edgecombe, que salió victorioso de su duelo con Ja Morant.

Los Grizzlies (15-18) rozaron la segunda prórroga, pero el triple de Cedric Coward se quedó corto tras tocar el aro. Coward firmó 28 puntos y 16 rebotes para los Grizzlies. Edgecombe anotó 13 de sus 25 puntos en el FedExForum de Memphis en el último cuarto, mientras que Morant metió 18 de sus 40 también en ese parcial.

El español Santi Aldama tuvo en sus manos la victoria en el tiempo reglamentario, pero otro su intento de triple sobre la bocina tampoco quiso entrar. Aldama terminó el partido con 15 puntos, 6 rebotes, 4 tapones y dos asistencias. Además de los 40 de Morant, los 28 de Coward y los 15 de Aldama, Jaren Jackson Jr. anotó otros 15 que complementó con 12 rebotes. Jaylen Wells se quedó con 14.

Edgecombe fue el héroe de los 76ers (17-14) con su triple desde más de 7 metros y medio a 01.7 del final. El 'rookie' bahameño se está especializando en tiros decisivos. Nick Nurse pudo alinear a su 'Big Three' (Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey), que le dio buenos resultados. Embiid terminó con 34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, mientras que Maxey con 34 puntos y 12 asistencias. George aportó otros 17 puntos.

Los Celtics frenan a los Jazz

Los Boston Celtics ganaron este martes por 119-129 a los Utah Jazz, que venían de sorprender a los Detroit Pistons en Salt Lake City y a los San Antonio Spurs en Texas, dos equipos de moda en la NBA.

Jaylen Brown anotó 23 puntos, quedando por primera vez este mes de diciembre por debajo de los 30. Los Celtics (20-12) tuvieron su mejor baza en Derrick White, que anotó 27 puntos, con 7 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones. Sus 7 tapones son un récord en la NBA para un base. Es el decimotercer jugador en firmar 7 tapones en un partido.

Además de los 27 puntos de White y los 23 de Brown, Anfernee Simons anotó 20, Payton Pritchard 18 y Luka Garza 15. El 'rookie' español Hugo González disputó cerca de 17 minutos y medio, con 3 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Para los Jazz (12-20), el mejor fue Keyonte George con 37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. George empieza a aparecer en las quinielas como claro candidato a jugador con mayor progresión de la temporada. El bosnio Jusuf Nurkic aportó 26 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias a la cuenta de los Jazz, mientras que el finlandés Lauri Markkanen terminó con 22 puntos y 9 rebotes.