Edgecombe lidera la victoria del 'Team Vince' en el Rising Stars Challenge de la NBA

La 75º edición del 'All-Star' NBA arrancó en la nave espacial de Los Angeles Clippers con el 'Rising Stars Challenge', donde se miden las jóvenes promesas en una suerte de mini-mundial que busca devolverle la magia a uno de los formatos más atractivos del baloncesto. El hogar de los Clippers acogió el partido de exhibición que mezcló a novatos y jugadores de segundo año y de la G League con un torneo de cuatro equipos, formato minitorneo, en el que se proclamó campeón el Equipo Vince.

El conjunto compuesto por VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dëmin (Brooklyn Nets), Kyshawn George (Washington Wizards), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cedric Coward (Memphis Grizzlies) y Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) se impuso a los de Melo en una igualada final que se decidió en el alambre.

Con el marcador en contra de los de Vince, dos tiros libres de VJ Edgecombe lograron alcanzar el objetivo de alzarse con el trofeo de esta edición, que proclamó además al bahameño como MVP.

Las dos semifinales se jugaron sin tiempo, de modo que el ganador fuera el que primero que llegase a los 40 puntos. En la final, el objetivo era alcanzar los 25. Los cuadrangulares tuvieron como entrenadores a los exjugadores Carmelo Anthony (Team Melo), Vince Carter (Team Vince), Trace McGraady (Team T-Mac) y Austin Rivers (Team Rivers). En la primera semifinal, Dylan Harper, de los San Antonio Spurs, firmó la canasta ganadora para que los de Melo derrotaran por 40-34 a los de Austin.

Más ajustado se prestó el segundo juego, con un 41-36 que dejó a los T-Mac fuera en medio de un espectacular juego de Edgecombe, quien anotó 17 puntos y lideró una ofensiva imparable que le otorgó la victoria al Equipo Vince. El torneo quedó marcado por la sensible baja de Cooper Flagg, principal reclamo mediático del evento, quien debido a un esguince en el mediopié izquierdo sufrido a mediados de esta semana tuvo que perderse la convocatoria a esta cita, a la que estaba llamado a liderar el combinado Melo.

Edgecombe alza el título del Rising Stars Challenge / AP

¿Formato desfasado?

El torneo se reinventa una vez más, abrazando un formato vanguardista diseñado para devolverle todo su brillo a esta cita legendaria, que congrega bajo un mismo techo a las máximas estrellas del baloncesto mundial. Lo hacen, precisamente, en uno de los templos más vanguardistas de la NBA, el de Los Angeles Clippers, en Inglewood (California), un estadio convertido en una suerte de nave espacial, diseñado para amplificar el rugido de la grada con su imponente 'The Wall'.

Aun y con la ausencia de Flagg, sobre la pista brillaron muchos jugadores, como el novato de los Hornets, Kon Knueppel; o el base de los Spurs, Stephon Castle, quien fue nombrado Novato del Año de la NBA 2024-25.

A un estadio con una capacidad de 18.000 espectadores se asomaron reconocidas figuras del deporte como el excorredor de fútbol americano Todd Gurley o jugadores como Deni Avdija, Tyrese Maxey, Scottie Barnes y De'Aaron Fox.