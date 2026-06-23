Dybantsa - Peterson: la rivalidad que pone al rojo vivo el Draft 2026 de la NBA

El Draft de la NBA vuelve esta madrugada con una nueva velada cargada de ilusión para muchos jóvenes que esperan cumplir su sueño de llegar a la mejor liga del mundo. En una de las hornadas más prometedoras de los últimos tiempos, todas las miradas están puestas en dos nombres: AJ Dybantsa y Darryn Peterson.

En un principio, lo que parecía una carrera de tres candidatos, con Cameron Boozer también con opciones de alcanzar el número uno, ha acabado convirtiéndose en una lucha directa entre Dybantsa y Peterson. Ambos jugadores son los principales favoritos para ser seleccionados con el pick 1 del Draft, una posición privilegiada que pertenece a los Washington Wizards, que podrán elegir a una de las dos grandes estrellas de la promoción. El jugador que no sea seleccionado por Washington apunta, casi con total seguridad, a acabar en Utah, ya que los Jazz disponen del pick 2 en el Draft de este año.

Jugadores diferentes con un potencial parecido

El duelo entre Dybantsa y Peterson se ha convertido en el gran foco de atención. Dybantsa se ha encontrado tanto con Washington como con Utah. Por su parte, Darryn Peterson solo ha participado con los Wizards. Lo que parece claro es que quien no acabe en los Wizards terminará en Utah, el equipo que posee el segundo pick del Draft.

Si Dybantsa parte con ventaja es, en parte, por su potente físico. Es un alero moderno, con mucha longitud y una gran zancada. Además, a nivel defensivo, es un jugador de garantías y cuenta con una gran capacidad para anotar cerca del aro.

Por su parte, Peterson es un jugador mucho más estilizado. Su juego está más pulido, con un mejor manejo de balón que Dybantsa, un tiro más efectivo y una mayor verticalidad y velocidad. Todo ello convierte al jugador de Kansas en un talento muy completo.

Estos dos perfiles, muy diferentes entre sí, tienen cualidades de sobra para convertirse en dos de las próximas estrellas de la NBA. Los Wizards tienen la fortuna de poder elegir en primer lugar, algo que no hacían desde que draftearon a John Wall en 2010. En el último mock Draft de ESPN, los pronósticos daban con ventaja a Darryn Peterson para hacerse con el pick 1 del Draft.

Un respeto mutuo

En este contexto, la rivalidad entre AJ Dybantsa y Darryn Peterson se ha convertido en uno de los grandes focos del Draft, aunque ambos han intentado rebajar cualquier idea de enfrentamiento personal. Dybantsa reconoció que las comparaciones son inevitables y admitió que Peterson es un claro candidato: “Tiene opción de ser número uno, pero apuesto por mí mismo”.

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Peterson, por su parte, explicó que su relación con Dybantsa no es la de dos mejores amigos, pero sí la de dos jugadores que se conocen bien desde su etapa compartida en el Team USA U16 y que mantienen un respeto mutuo. Eso sí, el base también añadió un matiz más competitivo al asegurar que fuera de la pista la relación es buena, mientras que dentro ocurre todo lo contrario: “En la pista somos súper competitivos y queremos matarnos el uno al otro, que es precisamente por lo que creo que nuestra relación está donde está”.