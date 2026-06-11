Duro ataque de Charles Barkley a los Spurs: "Son el equipo más estúpido de la historia de la civilización"

En Nueva York siguen alucinando con lo que ocurrió en el cuarto partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. El Madison Square Garden fue testigo de uno de los partidos más inverosímiles y que ya han entrado en el libro histórico, tanto del baloncesto americano, como del mundial.

Los neoyorquinos remontaron 29 puntos de desventaja en la segunda mitad para terminar imponiéndose por 107-106 al cuadro texano. OG Anunoby se vistió de héroe con un palmeo para la posteridad, que enloqueció al público presente en el feudo de los Knicks.

OG Anunoby, el gran protagonista de la noche / SARAH YENESEL / EFE

La eliminatoria regresa a San Antonio con un 3-1 para los de Mike Brown. Los Spurs no se quieren rendir, pero tan solo LeBron James, Kyrie Irving y aquellos Cavaliers históricos, han sido los únicos capaces de levantar dicho tanteo en unas finales. Fue ante los Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía, después de haber cerrado la temporada regular con el mejor balance histórico de victorias y derrotas (73-9).

Fue una remontada muy 'americana', propia de una película en la que los héroes, por imposible que parezca, terminan derrotando a los villanos. Los Spurs, además, están teniendo una desgracia desmedida y cruel, con aquel pase de 'Wemby' a Stephon Castle que acabó con pérdida y con el segundo punto de la serie para los Knicks tras los aciertos desde la personal de Jalen Brunson.

KAT celebra su espectacular mate en la cara de Wembanyama / ADAM DAVIS / EFE

Tras finalizar el partido, Charles Barkley quiso hurgar en la herida de los Spurs. El controvertido exjugador y actual comentarista televisivo, no se mordió la lengua y pronunció una crítica feroz hacia el equipo de San Antonio.

"Vimos al equipo de baloncesto más estúpido en la historia de la civilización. Cuando pierdes por 29, el otro equipo te tiene que ayudar a remontar, y es lo que pasó: los San Antonio Spurs ayudaron a los New York Knicks a ganar el partido haciendo alguna de las mayores estupideces que he visto jamás en una cancha de baloncesto", comentó Barkley.

En la madrugada del sábado al domingo (02:30h CEST), los Knicks tendrán la primera oportunidad para volver a ganar el anillo 53 años después, aunque tienen que visitar el AT&T Center de San Antonio. En caso de que las finales regresen al Madison, el sexto encuentro se disputaría el miércoles 17 a las 02:30h (CEST), mientras que el séptimo y definitivo sería, de nuevo, en San Antonio, el sábado 20 a las 02:30h (CEST).