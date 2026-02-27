Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NBA

Durant rompe la barrera de los 32.000 puntos en la NBA

El alero alcanza los 32.006 puntos y lidera la remontada de Houston tras ir 19 abajo en Orlando

Kevin Durant se convirtió en el séptimo máximo anotador de la NBA

Kevin Durant se convirtió en el séptimo máximo anotador de la NBA / Julio Cortez / AP

EFE

Kevin Durant se convirtió este jueves en el sexto jugador en la historia de la NBA capaz de superar los 32.000 puntos en su carrera, al firmar 40 en la victoria 113-108 de los Houston Rockets en la cancha de los Orlando Magic.

A sus 37 años, ‘KD’ alcanza los 32.006 puntos y se une a un selecto grupo integrado por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan y Kobe Bryant. Además, el líder de Houston igualó a Bryant con su partido número 431 anotando al menos 30 puntos.

Los 40 puntos de Durant fueron decisivos para que los Rockets levantaran una desventaja de 19 puntos y sellaran el triunfo con una brillante segunda mitad. El punto de inflexión llegó en el tercer cuarto, cuando Houston abrió con un demoledor parcial de 21-0. Su principal aliado fue Reed Sheppard, que aportó 20 puntos con cinco triples fundamentales para sostener el ritmo ofensivo.

Así queda la clasificación

Con este triunfo, Houston (37-21) se mantiene tercero en el Oeste, solo por detrás de los Oklahoma City Thunder (45-15) y los San Antonio Spurs (43-16).

Por su parte, Orlando (31-27), pese a los 30 puntos de Desmond Bane, ocupa la séptima posición del Este, en zona de ‘play-in’.

