Durant, contundente: "A Doncic y Jokic no les importa el All-Star"

Este fin de semana se disputa en Los Angeles el All-Star de la NBA. En un evento lleno de 'glamour', el próximo domingo se jugará el partido de las estrellas con los mejores jugadores de la liga como protagonistas del nuevo formato. Tras unos años en los que se ha discutido la competitividad del encuentro, para este curso se ha apostado por un innovador Estados Unidos vs. Resto del Mundo.

De este modo, se deja atrás el característico Este contra Oeste para tratar de buscar un partido que, como años atrás, recupere la esencia del All Star. Sobre ello ha sido preguntado la estrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, quien no ha dudado en señalar a otros compañeros de la liga: "Debes preguntarles a los europeos y los jugadores del Resto del Mundo".

Cuando llega este fin de semana, son muchas las voces que critican la implicación de las mayores estrellas de la NBA en el formato. Con varios jugadores ya fuera por lesión, como el caso de Stephen Curry, los focos se centrarán en Durant, quien ha recibido este año su decimosexta convocatoria consecutiva. Todo un logro al alcance de muy pocos en la historia.

Así pues, contundente como siempre, respondió así: "Debes preguntarles a ellos si van a competir. Porque mira a Luka Doncic y Nikola Jokic. Ve y mira lo que hacen en el All-Star Game. ¿Eso es competición?"

Para él, la implicación de la estrella de Los Angeles Lakers y la de los Denver Nuggets, no acaba de estar a la altura: "No cuestionamos lo que ellos hacen, pero sí lo hacemos con los veteranos y el equipo americano. Pero a ellos dos, Luka y Jokic, no les importa nada el partido", acabó.

Mientras que estas declaraciones provocaron las risas de los periodistas en la sala de prensa, siguió explicándose: "Se tiran al suelo, tiran desde el medio campo... pero vosotros estáis preocupados por si los veteranos se esfuerzan, por si jugan duro".

Para acabar de dar contexto a su respuesta, Durant repitió varias veces un "puedo leer entre líneas", guardándose de seguir con su intervención al no acabar un "pienso que muchas veces...". Eso sí, para finalizar dijo: "Y no solo va contigo, es un tópico del que todo el mundo habla y tú solo me has preguntado".