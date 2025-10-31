Draymond Green insulta a Santi Aldama: "Un absoluto payaso"

Draymond Green no ha olvidado el incidente de este lunes con Santi Aldama. El ala-pívot de los Warriors, tan histórico como polémico, cometió una falta flagrante sobre el jugador español tras agredirlo con un golpe en el cuello. El canario tuvo la opción de anotar dos tiros libres y los falló, lo que llevó a una reacción desmedida de Green por la pista.

El norteamericano empezó a dar saltos de manera burlesca por los errores que acababa de cometer Aldama. El español no dio más importancia al asunto, conocedor de las polémicas que carga en los hombros el jugador de los Warriors, que siguió con el tema a través de su propio podcast 'The Draymond Green Show'. Según él, la reacción de Santi fue totalmente exagerada.

"Es un tipo que siempre habla. Ya sabes, cada vez que jugamos contra ellos, habla. Le gusta provocar un poco. Y bueno, a mí no me molesta un poco de provocación. Pero lo que no me gusta es la gente que habla y actúa como si quisiera entrar en el juego físico, y luego le hacen una falta leve y se tira al suelo agarrándose el cuello o la cabeza como si estuviera muerto", inició.

"Simplemente no estoy de acuerdo con fingir así. Porque aunque te piten la falta, aunque sea una falta flagrante, vale, genial. Ustedes recuperan el balón y tienen dos tiros libres". Draymond Green siempre está envuelto en la polémica. Sin ir más lejos, al final de la temporada pasada ya recibió una sanción de 50.000 dólares por cuestionar la integridad de los árbitros en la eliminatoria de los playoffs contra Minnesota Timberwolves.

"Es como si hubieras vendido tu alma por dos tiros libres. Te tiras al suelo, rodando como si estuvieras muerto, solo para levantarte y caminar hacia el banquillo y luego hacia la línea de tiros libres", siguió. Y no se quedó ahí, ya que se fue encendiendo cada vez más, hasta acabar insultando al jugador de los Grizzlies, a quien le guarda un rencor gratuito.

"Lo que pasa es que pierdes todo el respeto. Si actúas como un imbécil, ya no podremos pensar que no lo eres porque te estás comportando como un absoluto payaso. Estás haciendo caso a las tonterías de un entrenador que te dice que finjas y exageres si te hacen una falta. Pero entonces, tendrás que jugar sabiendo que todos te miran como si fueras un imbécil".

"Un imbécil"

"Siempre lo digo: tíos, no juguéis haciendo el imbécil porque una vez que te comportas así eso es lo que eres, un imbécil y no va a haber forma de cambiarlo. Por eso me pareció una payasada lo que hizo. Se comportó como un payaso así que yo hice el payaso delante de él cuando falló los tiros libres. No puedes fingir así y tirarte por el suelo y luego fallar los dos tiros libres, campeón", finalizó.

Cuando parecía que el episodio con Santi Aldama había acabado, apareció Draymond Green para meter más leña al fuego. Aun así, el incidente no va a ir mucho más allá, ya que el español no es un jugador que apueste por el 'trash talk'. Otro incidente más para el historial de uno de los individuos más polémicos de la historia de la NBA.