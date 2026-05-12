Tragedia en la NBA: muere Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años

Brandon Clarke, ala pívot de los Memphis Grizzlies, murió este martes a los 29 años y se desconoce la causa del fallecimiento. Los Grizzlies dieron a conocer el fallecimiento del jugador con un mensaje cargado de emoción: “Estamos profundamente consternados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento.”

Nacido en Vancouver y formado en Gonzaga, Clarke llegó a la NBA en el Draft de 2019, elegido en la posición 21 por Oklahoma City antes de que Memphis adquiriera sus derechos. Desde el primer curso dejó una huella inmediata. En la temporada 2019-20 promedió 12,1 puntos y 5,9 rebotes, con un brillante 61,8 por ciento en tiros de campo, rendimiento que le valió un puesto en el mejor quinteto de rookies de la NBA.

Su carrera estuvo marcada por la regularidad cuando las lesiones se lo permitieron. En 309 partidos de fase regular, Clarke firmó medias de 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias, con un notable 60,5 por ciento de acierto en tiros de campo. En los últimos años, sin embargo, los problemas físicos redujeron su presencia en pista, hasta disputar solo dos encuentros en la temporada 2025-26.

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La noticia llega semanas después de un episodio extradeportivo. Clarke fue arrestado en Arkansas el 1 de abril de 2026 bajo cargos que incluían posesión de una sustancia controlada y exceso de velocidad, además de otras infracciones de tráfico.