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Draft NBA 2026, en directo: orden de selección y equipo de los españoles Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller
Esta madrugada se celebra la primera ronda del Draft 2026 de la NBA a partir de las 2:00h
Tres españoles buscan llegar a la mejor liga del mundo. Es la segunda vez en la historia que España cuenta con tres representantes
Si hay una noche especial en algunos de los grandes deportes norteamericanos, esa es la noche del Draft. En la NBA, se trata de una de las veladas más esperadas y especiales para los jóvenes talentos llamados a dominar la liga en el futuro.
Sigue en directo el Draft de la NBA 2026 en SPORT.
DUELO POR EL PICK 1
AJ Dybantsa o Darryn Peterson. Uno de los dos será el primer pick de este Draft. Los Wizards tienen en sus manos el privilegio de poder elegir entre dos de los mayores talentos de los últimos años. El que no sea seleccionado por Washington se irá a los Utah Jazz, que tienen el segundo pick.
EL ORDEN
Este es el orden de la primera ronda del Draft 2026 de la NBA
A NADA DE EMPEZAR
¡Faltan diez minutos para que arranque el Draft! El protocolo será el de siempre: Adam Silver, comisionado de la NBA, saldrá a anunciar el nombre del jugador seleccionado por cada equipo. En este caso, los Wizards tienen el primer pick del Draft.
EL DÍA DE ADAY
Esta es la espectacular americana con la que llegó Aday Mara al Barclays Center de Brooklyn. Ojo a los detalles...
EDICIÓN HISTÓRICA
España está de celebración. Es la segunda vez en la historia que tres jugadores españoles serán elegidos en el Draft. Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller serán los representantes españoles en esta edición, igualando la de 2009, que contó también con tres españoles: Ricky Rubio, Víctor Claver y Sergio Llull.
SALUDOS
¡Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Draft de la NBA! En SPORT seguiremos minuto a minuto cada pick de la primera ronda celebrada hoy a partir de las 2:00h hora española.
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