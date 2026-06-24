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Draft NBA 2026, en directo: orden de selección y equipo de los españoles Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller

Esta madrugada se celebra la primera ronda del Draft 2026 de la NBA a partir de las 2:00h

Tres españoles buscan llegar a la mejor liga del mundo. Es la segunda vez en la historia que España cuenta con tres representantes

¿En qué puesto del draft NBA saldrán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller?

¿En qué puesto del draft NBA saldrán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller? / SD

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Joan Fonollà

Joan Fonollà

Si hay una noche especial en algunos de los grandes deportes norteamericanos, esa es la noche del Draft. En la NBA, se trata de una de las veladas más esperadas y especiales para los jóvenes talentos llamados a dominar la liga en el futuro.

Sigue en directo el Draft de la NBA 2026 en SPORT.

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