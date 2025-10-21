Dónde ver la NBA 2025/26 por TV, online y en directo desde España

La NBA 2025/26 vuelve a escena en la madrugada del martes 21 al miércoles 22 de octubre y, desde SPORT, te contamos qué partidos de la competición se podrán ver por TV, online y en directo desde España y a través de qué plataformas estarán disponibles.

121 días después de que Oklahoma City Thunder conquistase el título tras vencer a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales, la NBA da el pistoletazo de salida a una nueva temporada con dos partidos a la altura de las expectativas generadas a lo largo de todos estos meses de inactividad.

Los encargados de abrir el telón de la temporada 2025/26 serán OKC e Indiana Pacers, los finalistas de la edición anterior, que se darán cita a partir de las 1:30 hora española. El duelo entre campeón y subcampeón dará paso al esperado Lakers vs Warriors, que se disputará a partir de las 4:00 horas (CET) y en el que destaca la ausencia del lesionado LeBron James.

Imagen del partido de pretemporada entre Philadelphia 76ers y Minnesota Timberwolves / Associated Press/LaPresse

La llegada del nuevo curso trae cambios significativos que afectan directamente a los amantes del baloncesto en España. Después de 30 años, la NBA pone fin a su relación con Movistar+, lo que implica que las voces de Guillermo Giménez y Antoni Daimiel dejarán de acompañar a los aficionados durante las madrugadas de competición.

¿Dónde ver la NBA 2025/26 por TV y online en España?

En España, la NBA 2025/26 se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición y ofrecerá los partidos de la NBA a través de tres paquetes diferentes: el plan Baloncesto (9,99 €/mes), el plan premium (31,99 €/mes) y el plan Made in USA (4,99 €/mes).

El calendario de la NBA para octubre y noviembre en DAZN / DAZN

Respecto a las voces que acompañarán las retransmisiones, Fran Guillén, David Pérez Pacios, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez ejercerán como narradores y Gonzalo Vázquez, Juanma Rubio, Javier Machicado, Víctor Arrufat, Atiga Suleiman y Sergi Concha actuarán como analistas.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de la NBA con las crónicas de los partidos destacados, el mejor resumen y las declaraciones de los protagonistas.