Ni Doncic ni Wembanyama: este es el jugador de la NBA que más camisetas vende en el mundo

El tirón comercial de la NBA vuelve a quedar patente al cierre de la temporada regular, con un nuevo balance que refleja qué jugadores y franquicias han captado mayor atención entre los aficionados. Más allá del rendimiento en la pista, el impacto mediático, el carisma y la conexión con el público se consolidan como factores clave en la popularidad dentro de la liga.

Stephen Curry y Luka Doncic vuelven a situarse en lo más alto del interés comercial de la NBA. El base de los Golden State Warriors y el talentoso jugador esloveno de Los Lakers encabezan el ranking de camisetas más vendidas al cierre de la temporada regular, según los datos oficiales publicados por la liga.

La clasificación, elaborada a partir de las ventas registradas en NBAStore.com y en la red global de socios comerciales, confirma el enorme tirón mediático de ambas estrellas. Curry recuperó el primer puesto tras haber superado a Doncic en el listado de mitad de curso, consolidando así su vigencia como uno de los rostros más influyentes del baloncesto mundial. Por su parte, el jugador de Los Angeles Lakers, que había liderado el ranking la pasada campaña tras su mediático traspaso, se mantiene como uno de los grandes referentes de la competición.

Exhibición de Doncic para ganar sobre la bocina / 'X'

El podio ampliado lo completan otros nombres destacados de la competición. Jalen Brunson, pieza clave de los New York Knicks, aparece en tercera posición, seguido por el fenómeno francés Victor Wembanyama, que continúa generando una enorme expectación en los San Antonio Spurs. Cierra el ‘top 5’ LeBron James, cuya popularidad permanece intacta pese al paso de los años.

Otros jugadores que figuran entre los más demandados por los aficionados son Anthony Edwards, líder emergente de los Minnesota Timberwolves, y Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la NBA, que sigue creciendo como figura global.

Uno de los aspectos más llamativos del listado es la fuerte presencia de jóvenes talentos. Hasta seis jugadores tienen 25 años o menos, reflejando el relevo generacional en marcha. Entre ellos destacan Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y LaMelo Ball (Charlotte Hornets), todos ellos con gran proyección tanto deportiva como comercial.

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En el apartado colectivo, los New York Knicks dominan en ventas de merchandising, superando a franquicias históricas como Los Angeles Lakers y Boston Celtics.