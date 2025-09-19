Doncic suelta la bomba: "Mi último destino es el Madrid"

Luka Doncic siempre ha estado muy vinculado al Real Madrid. Lógicamente, durante su etapa en la capital española, fue un madridista más y su espectacular rendimiento durante tres temporadas lo catapultó hasta el otro lado del Atlántico, para emprender su verdadera carrera en la NBA. Sin embargo, el esloveno nunca se ha olvidado del lugar donde fue feliz y le permitió triunfar en Estados Unidos.

Desde que aterrizara en Dallas, de aquello hace ya ocho temporadas, Luka siempre ha celebrado los éxitos del Real Madrid, tanto en la sección de fútbol como de baloncesto. "Hala Madrid y nada más!!!!", publicó en sus redes sociales cuando el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti conquistó su Champions número 15 ante el Borussia Dortmund.

Es por eso que, en una entrevista para 'The Wall Street Journal', cuando le han preguntado si se retiraría en el Madrid, el esloveno lo ha tenido claro. "Sin duda, ellos me criaron", reconoció, y luego añadió que "para jugar en el Real Madrid tienes que ser muy bueno". Nunca se había pronunciado al respecto de esta cuestión, aunque sus acciones indican que este es su camino a seguir.

Luka Doncic dejó el Madrid con 19 años / EFE

A sus 26 años, todavía queda muy lejos la retirada. Ahora, tiene la oportunidad de liderar una franquicia histórica en la NBA como la de Los Ángeles Lakers. Que LeBron está en la recta final de su carrera es una evidencia y ahí es donde aparece su nombre, que entra en un proyecto a medio y largo plazo. Aun así, dejó claro que no tiene pensado llegar a los 41 años en activo como su compañero.

Doncic, además de elogiar siempre que puede al Real Madrid, tiene una gran relación con Florentino Pérez. De hecho, en el año 2023 se jugó un partido en Madrid entre los blancos y los Dallas Mavericks, en un duelo con un gran valor sentimental para el esloveno, que regresaba a casa. Eso sí, parece difícil que el actual presidente siga en el cargo cuando Luka decida volver.

El esloveno llegó a Madrid con tan solo 13 años, procedente de Liubliana, y ascendió rápidamente en el juvenil para debutar con el primer equipo en el año 2015. Durante los siguientes tres años, consiguió un título de Euroliga, fue nombrado MVP de la FInal Four y se convirtió en el MVP más joven de la historia de la competición continental en 2018.

Vida en Los Ángeles

Tras la temprana eliminación de los Lakers en los playoffs, Doncic tuvo la inusual oportunidad de tomarse un descanso prologando, lo que le benefició para mejorar su estado físico y ganar agilidad en pista. Durante su participación en el Eurobasket con la selección de Eslovenia, fue el faro y el máximo anotador de la competición, con una media superior a los 34 puntos por encuentro.

La vida del esloveno pasa por California. De hecho, varios medios estadounidenses han desvelado que el esloveno ha comprado la mansión de Maria Sharapova, extenista rusa, por 25 millones de dólares. Situada en la zona de Hill Section, en Manhattan Beach, la mansión cuenta con casi 800 metros cuadrados, además de disponer una bolera con dos pistas y un cine.