Doncic, sancionado con un partido de suspensión por su decimosexta técnica del año

Luka Dončić, estrella de los Los Angeles Lakers, fue sancionado este sábado con un partido de suspensión por la NBA tras recibir su decimosexta falta técnica de la temporada regular, una cifra que, según la normativa de la liga, conlleva automáticamente un encuentro de castigo.

El jugador esloveno vio la técnica el pasado viernes en el tercer cuarto del partido que los Lakers ganaron por 116-99 ante los Brooklyn Nets, equipo dirigido por el técnico español Jordi Fernández. Esa sanción disciplinaria activó el protocolo de la NBA, que establece la suspensión automática al alcanzar ese límite de técnicas acumuladas.

Dončić cumplirá su partido de sanción este 30 de marzo, cuando los Lakers se enfrenten a los Washington Wizards, por lo que no podrá estar disponible para su equipo en ese compromiso de temporada regular.

No es la primera vez en las últimas fechas que el esloveno se acerca a esta sanción. La semana pasada ya estuvo al borde de perderse un encuentro tras recibir una técnica en el duelo ganado por los Lakers en la cancha de los Orlando Magic. En aquella ocasión, sin embargo, la franquicia angelina presentó una apelación que fue aceptada, lo que permitió anular esa sanción y evitar la suspensión en ese momento.

Finalmente, la acumulación de faltas técnicas ha acabado pasando factura a Dončić, que deberá cumplir ahora el castigo impuesto por la liga en un momento importante del tramo final de la temporada.