NBA
Doncic, sancionado con un partido de suspensión por su decimosexta técnica del año
El jugador de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, deberá cumplir un partido de suspensión tras recibir su decimosexta falta técnica en el encuentro contra los Brooklyn Nets
EFE
Luka Dončić, estrella de los Los Angeles Lakers, fue sancionado este sábado con un partido de suspensión por la NBA tras recibir su decimosexta falta técnica de la temporada regular, una cifra que, según la normativa de la liga, conlleva automáticamente un encuentro de castigo.
El jugador esloveno vio la técnica el pasado viernes en el tercer cuarto del partido que los Lakers ganaron por 116-99 ante los Brooklyn Nets, equipo dirigido por el técnico español Jordi Fernández. Esa sanción disciplinaria activó el protocolo de la NBA, que establece la suspensión automática al alcanzar ese límite de técnicas acumuladas.
Dončić cumplirá su partido de sanción este 30 de marzo, cuando los Lakers se enfrenten a los Washington Wizards, por lo que no podrá estar disponible para su equipo en ese compromiso de temporada regular.
No es la primera vez en las últimas fechas que el esloveno se acerca a esta sanción. La semana pasada ya estuvo al borde de perderse un encuentro tras recibir una técnica en el duelo ganado por los Lakers en la cancha de los Orlando Magic. En aquella ocasión, sin embargo, la franquicia angelina presentó una apelación que fue aceptada, lo que permitió anular esa sanción y evitar la suspensión en ese momento.
Finalmente, la acumulación de faltas técnicas ha acabado pasando factura a Dončić, que deberá cumplir ahora el castigo impuesto por la liga en un momento importante del tramo final de la temporada.
- El ofertón del Barça a Bastoni que allana el camino a su fichaje
- La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club
- Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil
- Barça - Estrella Roja: resumen, resultado y estadísticas del partido de Euroliga
- Fin al calvario de Nico Williams
- Oficial: Brasil confirma la lesión de Raphinha, que vuelve a Barcelona
- El 'Virus FIFA' ataca de nuevo: adiós a la temporada para Panichelli y alarma con Raphinha
- Mateu Alemany ya se mueve: los tres nombres para sustituir a Griezmann