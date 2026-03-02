Doncic se pronuncia sobre quién es el GOAT en el tenis: "Para mí es Djokovic"

Los Ángeles Lakers ganaron en casa ante la mirada de un espectador de lujo. Novak Djokovic visitó el templo de los 'púrpura' y disfrutó de la victoria del equipo liderado por Luka Doncic y LeBron James. El esloveno, tras la finalización del partido, se acercó al tenista serbio y se hicieron varias fotografías, además de interactuar de manera cariñosa.

"Para mí, es el GOAT. Ha sido increíble que venga a verme, ya le he dicho que me encantaría estar en alguno de sus partidos del Masters", comentó Doncic sobre uno de los mejores tenistas de la historia, aunque él mismo lo situó en lo más alto. Luka firmó una buena actuación en el cómodo triunfo de su franquicia contra Sacramento Kings, con 28 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias.

El esloveno ya había dado su opinión acerca del eterno debate del 'Big Three' en el Open de Australia de este pasado enero. Cuando Djokovic logró la épica victoria contra Jannik Sinner en las semifinales, la estrella de los Lakers publicó un vídeo en redes sociales catalogando como 'GOAT' (Greatest of All Time) al tenista balcánico. Una opinión que se ha asentado en los últimos tiempos entre el aficionado al tenis.

Djokovic se encuentra actualmente en Los Ángeles para preparar el torneo de Indian Wells. A partir de esta semana se celebra el conocido como 'quinto Grand Slam', que reunirá a los mejores tenistas del planeta en el desierto californiano. Como máximo favorito para ganar el torneo estará Carlos Alcaraz, que cayó en semifinales ante Jack Draper en la pasada edición.

Será también el regreso de Novak Djokovic a la competición. El serbio es muy selectivo actualmente a la hora de escoger los torneos, priorizando al máximo los Grand Slams. Desde Australia que no se le ve en una pista de tenis y es ahora cuando el balcánico quiere ponerse a prueba en Estados Unidos. Pronto abandonará esta superficie para centrarse en la preparación para Roland Garros.

Se cumplen dos décadas de la primera participación de Nole en Indian Wells, donde no gana desde el año 2016. Aun así, es el tenista que más veces se ha proclamado rey del desierto, con un total de cinco. En su última participación, cayó en su debut ante el 'matagigantes' Botic van de Zandschulp y en 2024 también se vio sorprendido a las primeras de cambio contra Luca Nardi.

Objetivo: Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Aunque ganar el torneo no será la principal preocupación de Djokovic, que se pone a prueba cada ciertas semanas para asegurarse de que su nivel todavía es suficiente como para plantar cara a Alcaraz y Sinner. Ya lo dijo el serbio en una entrevista: si le respetan las lesiones y su físico aguanta, él se ve compitiendo hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Noticias relacionadas

"Mi deseo es competir en Los Ángeles. Es cierto que queda todavía lejos en el calendario y que en esta etapa de mi vida no puedo pensar en el largo plazo, pero desde luego que me encantaría llegar a esa cita. Sigo sin estar seguro de cuánto jugaré y no sé si participar en Los Ángeles significaría jugar un torneo al año, o dos, o siete o diez o quince. Honestamente, no lo sé. Mi único deseo ahora es disfrutar con mi familia", comentó.