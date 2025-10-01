¡Doncic pesa seis kilos más que el año pasado!

El verano de Luka Doncic ha tenido de todo menos descanso. El esloveno, desde que fue eliminado en los playoffs con los Lakers, se ha enfocado en un cambio físico para afrontar esta próxima temporada al mejor nivel. Una versión que ya pudo verse en el pasado Eurobasket, donde fue el máximo anotador de la competición, además de exhibir un cuerpo más delgado.

Para aquel que tenía dudas, Los Ángeles Lakers han hecho oficial el peso de sus jugadores, incluyendo el del jugador esloveno. Teniendo en cuenta las cifras que anunciaron los Dallas Mavericks la temporada pasada, es posible saber la diferencia de peso de Doncic en tan solo un año. Y el resultado es sorprendente: Luka pesa seis kilos más que en 2024.

Cuando inició la temporada pasada en Dallas, Doncic pesaba 104,3 kilos, mientras que ahora son 110,6. Unos números que muestran que, a pesar de verse al jugador esloveno mucho más definido, no ha adelgazado ni mucho menos. La versión más lógica es que el base de los Lakers ha ganado masa muscular y fuerza estos últimos meses, lo que ha supuesto esta subida de peso.

Luka Doncic, hablando con la prensa / CAROLINE BREHMAN

Luka llegó a ser incluso portada de la revista 'Men's Health' este verano. "Si me detengo ahora, habrá sido en vano. Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue un poco diferente, ¿sabes?... Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca", explicó el jugador, después de haber recibido críticas el pasado curso.

También existe la posibilidad de que los Mavericks ocultaran el verdadero peso de Doncic para evitar críticas a su principal estrella. "Creo que en ese entonces ya era un buen jugador de baloncesto, sin importar lo que digan", mencionó. De hecho, los números de Luka en Dallas siempre fueron espectaculares. Durante la media temporada en Dallas, promedió 28,7 puntos, 8,2 rebotes y 8 asistencias por partido.

Luka Doncic, durante el Eurobasket con Eslovenia / TOMS KALNINS

Tras su marcha a Los Ángeles, incluso el general manager de los Mavericks, Nico Harrison, criticó al esloveno, mencionando que su defensa era insuficiente para ganar un campeonato. "Es triste la forma en la que está hablando. Yo nunca he dicho nada malo sobre él y solo quiero pasar página", contestó Luka después.

Su versión en el Eurobasket

Digan lo que digan los números, en el Eurobasket se le vio mucho más fino y rápido con su selección. Aguantó sin problema una media de más de 30 minutos en pista, siendo imprescindible su presencia en el juego de Eslovenia. En el torneo también dejó unos números que sirven como aviso para sus contrincantes en Estados Unidos: 34,7 puntos, 8,6 rebotes y 7,1 asistencias por encuentro.

"Estoy ilusionado por jugar por los Lakers. Cuando llegas a la nueva franquicia a mitad de temporada es complicado, pero la pretemporada ayudará mucho. Me siento muy bien, tengo muchas ganas de empezar. Cuando acabó la temporada pasada, tenía muchas ganas de volver a empezar. Me siento muy bien y preparado para esta temporada", comentó en el Media Day.