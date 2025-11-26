Doncic, LeBron y Reaves reinan en el derbi y envían a Lakers a cuartos de la Copa NBA

Luka Doncic firmó 43 puntos, LeBron James metió 25 y Austin Reaves consiguió 31 y, con su exhibición, entregaron este martes el derbi de Los Ángeles a los Lakers, que con su 135-118 frente a los Clippers sellaron el billete para los cuartos de final de la Copa de la NBA, con pleno de victorias.

Doncic dio una espectacular prueba de fuerza, al firmar 24 puntos en el primer período y 32 al descanso de un partido en el que los Clippers aguantaron hasta el tercer cuarto, antes de que LeBron y Reaves se sumaran al festival del esloveno y abrieran la fiesta en la Crypto.com Arena.

Doncic acabó el encuentro con 43 puntos, nueve rebotes y trece asistencias, con 14 de 28 en tiros de campo y siete de doce desde el arco. Reaves anotó 18 de sus 31 puntos (11 de 16 en tiros) en el cuarto período y sumó además nueve rebotes. LeBron James, en su tercer encuentro de la temporada, aportó 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos.

Los Clippers rozaron el 52 % de acierto en tiros de campo y sus cinco titulares acabaron con dobles dígitos, pero no pudieron evitar la derrota. James Harden metió 29 puntos y dio nueve asistencias. Kawhi Leonard aportó 19 puntos, al igual que Kris Dunn, que acabó expulsado. "Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido", destacó Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de pista.

Doncic, 24 puntos en el primer cuarto

El arranque de partido de Doncic fue asombroso. Cinco de cinco en triples y 24 de los 37 puntos de los Lakers, dominando desde prácticamente todas posiciones de la pista. Sus triples con paso atrás fueron un tormento para la defensa de los Clippers. A pesar de eso, el equipo de Lou movió muy bien el balón y estuvo, al igual que los Lakers, por encima del 60 % en tiros de campo. Once puntos de James Harden no solo permitieron a los Clippers seguir con vida pese al recital de Doncic, sino acabar el primer cuarto con un punto de ventaja (38-37).

LeBron James no anotó puntos en el primer período, pero pisó el acelerador en el segundo. Selló nueve puntos y llevó al límite a la defensa de los Clippers, en los que Kawhi Leonard ya llevaba tres faltas con más de seis minutos por jugar.

Doncic lucía ya 32 puntos al descanso y los Lakers mandaban 69-66. El equipo de JJ Redick dio un golpe al partido en la segunda mitad, en la que el trío Doncic-LeBron-Reaves disparó aún más su ritmo anotador.

Un trío imparable para los Clippers

Cuatro puntos de LeBron, tres de Doncic y dos de Reaves al comienzo del tercer cuarto forzaron el tiempo muerto de Lou en el 78-70 de los Lakers, pero los Clippers no se descolgaron del encuentro. Con un parcial de 11-0, aprovechando el poderío en la pintura de Ivica Zubac, los Clippers tomaron ventaja en el marcador, pese a que la cuenta personal de Doncic ya alcanzara los 39 puntos con doce minutos por jugar.

Fue en el cuarto período cuando un parcial de 9-2 de los Lakers sacudió el partido. Con Doncic en el banquillo, Reaves entregó a LeBron la asistencia para un gran triple de King James sobre la bocina y una falta técnica de Chris Paul permitió una jugada de tres puntos de Reaves.

Cuando Doncic volvió a la pista, entregó de nuevo a Reaves la asistencia para un gran triple que elevaba su cuenta personal a las 23 unidades. Pese a que Harden siguió anotando a placer, la ventaja de los Lakers alcanzó los quince puntos en el 112-97 y dejó tocados a los Clippers. Aumentó la tensión en pista y, con 3.33, Dunn fue expulsado por intentar golpear a Jaxson Hayes después de que el pívot le empujara, cuando su equipo estaba abajo 113-123.

Reaves firmó 18 de sus 31 puntos en el último período y certificó desde la línea de libre una gran victoria de los Lakers.