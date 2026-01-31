Doncic y LeBron se lo pasan 'bomba'

Nikola Jokic regresó este viernes tras superar una lesión de rodilla y lideró el triunfo de los Denver Nuggets sobre los Los Angeles Clippers. En otra destacada actuación de la jornada, Luka Doncic brilló con 37 puntos y un triple-doble frente a los Washington Wizards, mientras que los Brooklyn Nets, dirigidos por Jordi Fernández, lograron una valiosa victoria a domicilio ante los Utah Jazz.

Jokic se había perdido 16 partidos desde que sufrió la lesión el pasado 29 de diciembre en Miami. En su ausencia, los Nuggets —sin el pívot serbio, tres veces MVP de la NBA— firmaron un balance de 10-6, manteniéndose en la zona alta de la Conferencia Oeste.

En su regreso, Jokic firmó un doble-doble de 31 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias para que los Nuggets se impusieran por 122-109 a unos Clippers que llegaban a Denver en un gran momento de forma. James Harden fue el mejor de los angelinos con 25 puntos y 9 asistencias. Con este resultado, los Nuggets (33-16) ocupan la tercera posición del Oeste, mientras que los Clippers (22-25) son décimos, el último puesto que da acceso a la postemporada.

Doncic y LeBron se divierten

Los Los Angeles Lakers (29-18) se pasearon por Washington (12-35) con una contundente victoria por 111-142 ante los Wizards, impulsados por un triple-doble de Luka Doncic —ya completado al descanso— y por un espectacular recital de mates de LeBron James que encendió el Capital One Arena.

Doncic, sin rastro de las molestias que lo habían puesto en duda tras una caída en Cleveland, terminó el encuentro con 37 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias y tres robos, sin disputar ni un solo minuto del último cuarto.

Por su parte, LeBron James desplegó todo su repertorio: primero con un mate a una mano tras un alley-oop de Deandre Ayton, y después con un impresionante mate de espaldas servido por Marcus Smart, dejando fascinada a la grada.

Los Wizards, que venían de competir y de ganar sus dos últimos partidos frente a Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers —sus primeras victorias desde el traspaso de CJ McCollum—, no estuvieron a la altura en esta ocasión.

Los Nets se reencuentran con la victoria

El ruso Egor Demin anotó al menos un triple por trigésimo cuarto partido consecutivo, estableciendo un nuevo récord para un rookie en la NBA. El moscovita terminó con un 6 de 12 en triples y lideró con 25 puntos y 10 rebotes la victoria de los Nets por 99-109 en Salt Lake City.

Los Nets (13-36) solo habían ganado dos de sus últimos 17 encuentros y llegaban a Utah encadenando siete derrotas consecutivas. Michael Porter Jr. fue baja por motivos personales a menos de una semana del cierre del mercado de traspasos, previsto para el próximo 5 de febrero. Porter Jr. ha sido el mejor jugador del equipo de Jordi Fernández, con una media de 25,6 puntos por partido.

Además, los New Orleans Pelicans vencieron 114-106 a los Memphis Grizzlies, los Boston Celtics superaron 112-93 a los Sacramento Kings y los Phoenix Suns derrotaron 126-113 a los Cleveland Cavaliers. En Orlando, los Magic se impusieron 130-120 a los Toronto Raptors, mientras que los New York Knicks aplastaron a los Portland Trail Blazers por 127-97.

Noticias relacionadas

Por último, los Detroit Pistons asaltaron el Chase Center de San Francisco con una victoria por 124-131 sobre los Golden State Warriors. Stephen Curry abandonó el partido en el tercer cuarto por molestias en una rodilla, cuando los Warriors perdían por 14 puntos. Sin Curry, los hombres de Steve Kerr estuvieron cerca de remontar ante Detroit, líderes del Este con un balance de 35-12.