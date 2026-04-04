Doncic, KO: baja "indefinida" a las puertas de los playoffs

Luka Doncic es baja "indefinida" por una lesión en el tendón de la corva izquierdo que se produjo en el partido de anoche frente a los Oklahoma City Thunder, a solo dos semanas del inicio de los 'playoffs', según informó este viernes 'ESPN'.

Doncic se perderá los cinco partidos de temporada regular que les quedan a los Lakers y su disponibilidad de cara a los 'playoffs' es ahora mismo incierta, de acuerdo con Shams Charania, uno de los 'insiders' con mejores fuentes en la liga. Los 'playoffs' arrancarán el próximo sábado 18 de abril.

Este tipo de lesiones, una distensión de isquiotibiales de grado 2 (desgarro parcial o incompleto), suele traducirse en un tiempo de baja de unos 35 días, por lo que su regreso se daría durante la semana del 11 al 17 de mayo, con la primera eliminatoria ya concluida y en plena disputa de las semifinales de Conferencia.

Además, el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, queda fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

La lesión ocurrió durante el tercer cuarto del partido, cuando acabó tendido sobre la pista y cubriéndose la cara con las manos. Los Lakers planeaban someterle este viernes a una resonancia magnética.

Los Thunder machacaron a los Lakers 139-96, la segunda peor derrota de la carrera de LeBron James. Antes de su lesión, Doncic llevaba trece partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo. De hecho, el esloveno lidera la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido.

Su gran momento de forma coincidió con una racha brillante de los Lakers de JJ Redick, que firmaron un 15-2 en marzo para afianzarse en la tercera posición del Oeste, solo por detrás de los Thunder y los San Antonio Spurs.

El agente de Doncic, Bill Duffy, informó en un comunicado su intención de invocar "circunstancias extraordinarias" para que su cliente pueda ser tenido en cuenta en los premios del año, dado que parte de las ausencias se debieron al nacimiento de su segunda hija.

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Este fue su comunicado íntegro: "Esta temporada, Luka Dončić ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste y situándose en el centro de una de las carreras por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para garantizar que los increíbles logros de Luka esta temporada sean debidamente reconocidos y que pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'excepción por circunstancias extraordinarias' a la regla de los 65 partidos. Luka se perdió dos partidos esta temporada por el nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente y, sin embargo, él ya estaba de vuelta en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka ha hecho todo lo posible por estar presente para su equipo y esta liga esta temporada. Su temporada, en la que ha batido récords, merece ser recogida en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión de anoche y otras circunstancias extraordinarias. Esperamos trabajar con la NBAPA y la oficina de la liga para garantizar un resultado justo en este asunto".