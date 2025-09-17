Doncic: "Me insultaron en mi idioma, me giré y era Kobe"

Luka Doncic ya prepara la nueva temporada en la NBA. La nueva estrella de Los Ángeles Lakers ha vuelto a Estados Unidos tras haber disputado el Eurobasket con la selección eslovena, aunque lleva ejercitándose todo el verano con la intención de afrontar este curso en el mejor estado de forma. Durante el europeo, ya exhibió una versión física infinitamente mejor a la de hace unos meses.

Será la primera temporada que arranque Doncic en los Lakers. Cabe recordar que el jugador se unió en febrero a la franquicia púrpura y dorada tras un histórico traspaso. En una entrevista para 'The Wall Street Journal', el base esloveno ha recordado cómo fue su llegada a la NBA, procedente del Real Madrid. En 2018 fue cuando aterrizó en Dallas, su equipo hasta este mismo año.

"Recuerdo haberlo conocido la primera vez, antes de empezar mi temporada en la NBA. Me dijo una cosa: 'Cuidado, eres europeo. Te van a perseguir'. Y tenía razón", desveló Luka acerca de su primer encuentro con Kobe Bryant. Fue entonces cuando, con una sonrisa en la boca, recordó un momento surrealista que le sucedió en pista con un aficionado durante su primera temporada.

Luka Doncic, durante el Eslovenia-Italia. / TOMS KALNINS / EFE

"Primero que nada, me estaba insultando en mi idioma, así que me sorprendí un poco. Miré y era Kobe. Fue un momento surrealista que nunca olvidaré", reconoció Doncic, que entonces tenía menos de 20 años. La figura de Kobe fue importante para el esloveno en su primera temporada. Incluso se les vio en un partido juntos y haciéndose fotos en el actual Crypto Arena.

Ahora, el futuro de Doncic pasa por Los Ángeles. La apuesta de su actual equipo es total, con la reciente renovación de contrato por tres años y un total de 165 millones de dólares. La idea es que se convierta en el nuevo faro de la franquicia durante la próxima década, sustituyendo a LeBron, que está en el final de su carrera. El rol de 'King James' será cada vez más secundario.

Luka Doncic y Kobe Bryant, en el año 2018 / X

Así que la vida del esloveno pasa por California. De hecho, varios medios estadounidenses han desvelado que el esloveno ha comprado la mansión de Maria Sharapova, extenista rusa, por 25 millones de dólares. Situada en la zona de Hill Section, en Manhattan Beach, la mansión cuenta con casi 800 metros cuadrados, además de disponer una bolera con dos pistas y un cine.

El esloveno fue el máximo anotador del Eurobasket, llevando a su selección hasta los cuartos de final del torneo. Allí plantaron cara a la campeona, Alemania, en un partido que pudo decantarse para cualquiera de los dos lados. En el torneo promedió 34,7 puntos, 8,6 rebotes y 7,1 asistencias por encuentro. Todo esto en una media de unos 34 minutos en pista.