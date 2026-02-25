Lo de Doncic es incomprensible: "Pregúntale qué vio en eso"

A falta de sólo siete segundos para el final, tenían los Lakers un saque de banda lateral tras un tiempo muerto de JJ Redick para disputar la última posesión y dar la vuelta a un marcador adverso (109-110). La jugada decisiva contaba con Luka Doncic como protagonista, quien miró a canasta, liberado, pero dudó en el último suspiro y, cuando le hicieron un dos contra uno, le cedió el balón a un LeBron que no estaba en posición de tiro y no tuvo otra que lanzar en suspensión... y la canasta no se coló en el aro.

Así, los angelinos perdieron un partido en el que desperdiciaron una ventaja de nada menos que 12 puntos. Orlando, liderado por Paolo Banchero (36 puntos, 10 rebotes y seis asistencias), un Desmond Bane (22 puntos) que certificó la remontada de los de Florida con un triple y un Wendell Carter Jr. (20 puntos y 12 rebotes) que metió la canasta clave a falta de 6,7 segundos para el final, se llevó el triunfo.

El Crypto.com Arena quedó helado. Nadie entendió por qué Luka Doncic no asumió la responsabilidad y ejecutó el triple ganador. El esloveno firmó 22 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias - se quedó a un rebote del triple-doble - y optó por cederle el balón a un LeBron James que no lo esperaba.

Luka Doncic, ante Anthony Black y Wendell Carter Jr. / Caroline Brehman / AP

"Sentí que tenía un buen tiro"

JJ Redick analizó la derrota, la cuarta en los últimos seis partidos, y desveló que la jugada estaba diseñada para el ex del Real Madrid y compartió su incredulidad con la decisión del esloveno: "No he tenido la oportunidad de profundizar en el tema con Luka. Obviamente, hicimos una jugada para que viera el balón. Sabes, sentí que tenía un buen tiro. No sé si pensó que Isaac iba a sobreayudar a LeBron".

LeBron también compareció ante los medios y expresó que tampoco entendía por qué Doncic dudó en su tiro: "No estoy seguro, obviamente, tienes que preguntarle a Luka qué vio en eso. Pensé que lo había visto bien, pero simplemente perdió el equilibrio o el ritmo del balón, o lo que sea. Les permitió volver a adelantarse a él. Estaba un poco desequilibrado cuando me la dio. Pensé que tenía una gran mirada, pero ese es mi punto de vista”, aseguró.