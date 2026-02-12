Doncic da calabazas al Madrid: se une a otro equipo de la NBA Europa

Luka Doncic se mete de lleno en el proyecto de la NBA en Europa. El jugador de los Lakers forma parte de un grupo de inversores que trabajará para que una de las franquicias que formen parte de la competición sea en Roma. La capital italiana es una de las ciudades estratégicas que Adam Silver tiene en mente para impulsar la nueva competición que desembarcará en el Viejo Continente.

Según la información de 'The Athletic', Doncic está involucrado en la compra del Vanoli Basket Cremona, juntamente con Donnie Nelson, el hombre que lo llevó a la NBA. Un movimiento que busca el desplazamiento de la franquicia a la capital italiana, además de acceder a la licencia de la Serie A, un requisito necesario para formar parte de la NBA Europea.

Luka Doncic celebra tras anotar con Los Angeles Lakers / AP Photo/Matthew Hinton

El interés de Doncic es una gran noticia para la competición norteamericana, que podrá utilizar su imagen para promocionar la iniciativa. Y es que el esloveno es uno de los jugadores más mediáticos del mundo, además de ser una figura muy asociada al continente europeo. En este caso, Luka tendría importancia fuera de las pistas, figurando en los despachos de la entidad italiana.

El jugador de los Lakers no es el único involucrado en la NBA Europea. Tal como asegura el propio artículo de 'The Athletic', Kevin Durant también ha mostrado interés por una posible franquicia del PSG o Tony Parker por el ASVEL Villeurbanne. Otra de las figuras que va a tener un papel importante es Pau Gasol, aunque todo hace indicar que tendrá un cargo en la propia liga, no en una franquicia concreta.

Pau Gasol, otra figura que se une a la NBA Europea / Santi Burgos / Gasol Fundation

"Esta es una oportunidad única. Se trata de aprender unos de otros, de crear esta nueva empresa juntos. Sí, hablamos de la liga, pero esto va mucho más allá. Se trata del ecosistema, de las bases, de las ligas nacionales y del impacto en los niños. Hay mucho en juego, y por eso creo que esto es tan importante e impactante, y por qué estoy tan emocionado de ser parte de ello también", comentaba Gasol sobre el proyecto.

¿Calabazas al Madrid?

Uno de los equipos que va a estar en la próxima NBA Europea es el Real Madrid. El club blanco fue la casa de Luka Doncic durante los años previos a su desembarco en Estados Unidos, pero ahora podría convertirse en su rival, teniendo en cuenta que competiría contra el club del que es inversor el esloveno. La relación entre Luka y el Madrid siempre ha sido muy buena, celebrando juntos los éxitos de ambos.

"Me gustaría retirarme en el Real Madrid, ellos me criaron. Aunque para jugar allí, hay que ser muy bueno", reconoció Luka en una entrevista el pasado verano. Los blancos son los únicos, junto a Fenerbahçe, que no han firmado el contrato de renovación con la Euroliga. Aunque pudiera parecer imposible hace unos años, quizá Doncic y el Madrid sean rivales en un futuro.