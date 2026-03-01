Doncic apaliza a los Warriors en su cumpleaños y Durant supera a Kobe Bryant

Los Los Angeles Lakers destrozaron a los Golden State Warriors, sin Stephen Curry, en el día en que Luka Dončić cumplió 27 años y en el que Kevin Durant se convirtió en el quinto jugador en la historia con más partidos de 30 puntos o más, superando a Kobe Bryant.

Además, los Toronto Raptors y los Washington Wizards firmaron un festival ofensivo en la capital estadounidense, con victoria para los canadienses. Dončić anotó 26 puntos y repartió 8 asistencias en la arrolladora victoria de los Lakers (101-129) en casa de los Warriors, diezmados por la ausencia de Curry, y que sacaron la bandera blanca desde el inicio del encuentro.

Los de San Francisco solo estuvieron por delante en el marcador con el 2-0 y cerraron la primera parte 18 puntos abajo. Además de Dončić, LeBron James aportó 22 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes, y Austin Reaves sumó 18 puntos, en una noche en la que J. J. Redick pudo dar descanso a sus jugadores y ningún laker superó los 30 minutos de juego.

Los Lakers (35-24) rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y son sextos en el Oeste, mientras que los Warriors (31-29) son octavos en puestos de play-in.

Los Rockets caen en Miami

Los Miami Heat vencieron a los Houston Rockets por 115-105 gracias a un parcial decisivo de 9-0 en los últimos tres minutos, que acabó con la resistencia de un gran Durant, principal sostén de su equipo con 32 puntos.

Fue el 432º partido en el que Durant firmó 30 puntos o más, superando a Bryant en esa estadística, en la que solo tiene por delante a otros cuatro jugadores: LeBron James (575), Michael Jordan (562), Wilt Chamberlain (515) y Karl Malone (435).

No fue necesario para los Heat que alguno de los suyos alcanzara hoy esa cifra. Hasta ocho jugadores de Miami firmaron dobles dígitos de anotación para ganar un partido que se mantuvo igualado hasta el final.

Los Heat (32-29) son octavos en la Conferencia Este, mientras que los Rockets (37-22) se mantienen en la tercera posición del Oeste, con medio partido de ventaja sobre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves.

Los Raptors se llevan un tiroteo contra los Wizards

Toronto remontó en la segunda mitad y se impuso 125-134 ante los Wizards, con 27 puntos y 11 asistencias de Immanuel Quickley y 24 puntos de Brandon Ingram. Los capitalinos se marcharon al descanso tres arriba (64-61) gracias a una actuación estelar de su banquillo, que superó 64-26 al de los Raptors en el partido.

Pero la segunda mitad fue para los canadienses, que se escaparon en el tercer cuarto con un contundente parcial de 11-2. Los Raptors (35-25) son quintos en el Este, mientras que los Wizards (16-43) siguen con su mirada puesta en el próximo draft de la NBA y en la siguiente temporada, en la que contarán con Trae Young y Anthony Davis.

También este sábado, los Charlotte Hornets ganaron a los Portland Trail Blazers (109-93) y firmaron su cuarta victoria consecutiva, mientras que los Utah Jazz cayeron frente a los New Orleans Pelicans (105-115).