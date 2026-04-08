Doncic abandona Estados Unidos y busca un milagro en Madrid

La mala suerte se ha apoderado de Luka Doncic durante los últimos días. El esloveno se lesionó con los Lakers a falta de pocos partidos para la temporada regular y se le diagnosticó una distensión de segundo grado en los isquiotibiales, una dolencia que lo mantendrá alejado de las pistas entre cuatro y seis semanas. Además, se quedará a un solo partido de optar al MVP.

Y es que Luka llevaba un total de 64 partidos jugados en fase regular y necesitaba disputar 65 para ser elegible en los premios de la competición. Era la principal amenaza para Shai Gilegous-Alexander, que volverá a obtener el galardón por segundo año consecutivo. Se ha quedado sin rivales el base de OKC, que está firmando otra excepcional temporada.

Tras conocerse el estado físico de Doncic, el jugador decidió abandonar Estados Unidos y cruzar el charco hacia uno de sus destinos más conocidos: Madrid. En España se someterá a un tratamiento especializado con el objetivo de estar disponible lo antes posible para su equipo. Es fundamental para los Lakers que su principal estrella esté para las eliminatorias de la NBA.

De hecho, los 'púrpura' ya están acusando la ausencia de Luka. En el último duelo ante los Thunder, no fueron capaces ni siquiera de llegar a los 90 puntos. En ninguno de los dos últimos partidos contra el equipo de Shai han alcanzado los cien. Desde la baja del esloveno, acumulan una racha de tres partidos perdidos consecutivos.

Luka Doncic, jugador de Los Ángeles Lakers / Jessie Alcheh

Unas derrotas que no afectan a su clasificación para los playoffs, pero pueden hacer que el equipo caiga a la quinta posición, la cual no le permitiría tener el factor pista a favor en la primera eliminatoria. "Ambos van a intentar regresar, así que nuestro trabajo es extender la temporada para que puedan volver", comentaba JJ Redick sobre las ausencias de Doncic y Reeves.

España, el destino ideal

Doncic ha decidido recuperarse en España porque en Estados Unidos hay mayores restricciones en cuanto a los métodos que se utilizan. Sin embargo, se ha demostrado que los resultados de estos 'experimentos' siempre han sido buenos en lesiones musculares. Sin embargo, es evidente que el jugador se arriesga a una recaída acortando plazos.

Las eliminatorias de la NBA arrancan el próximo 18 de abril, aunque para el regreso de Doncic no hay un plazo fijado, ya que se trata de una lesión muy volátil. El esloveno llevaba trece partidos consecutivos anotando 30 puntos o más, promediando prácticamente 40. De hecho, sigue siendo el líder anotador de la competición, con una media de 33,5 puntos por encuentro.