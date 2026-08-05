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Donald Trump vuelve a meter la pata al intentar 'reclutar' a LeBron James para la WNBA

El presidente norteamericano ha bromeado con la idea de que el 'Rey' quisiera convertirse en un atleta trans para poder participar en la competición femenina para su equipo

Donald Trump insta a LeBron James a convertirse en mujer y participar en la WNBA.

Donald Trump insta a LeBron James a convertirse en mujer y participar en la WNBA. / SPORT

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Pol Langa

Pol Langa

No hay día que Donald Trump hable y no sea noticia por meter la pata en sus declaraciones, independientemente del tema, aunque en especial cuando lo hace sobre el deporte y las mujeres.

Después de intentar ser protagonista durante la entrega de la Copa del Mundo a la selección española, sin éxito, ahora no ha dudado en intentar 'reclutar' a LeBron James para un equipo de la WNBA, la competición femenina de baloncesto en Estados Unidos.

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Lo ha hecho en un momento de debate sobre la integración de las deportistas trans en competiciones femeninas, después de que la jugadora de Indiana Fever, Sophie Cunningham defendiera que no deberían poder jugar en su disciplina: "Quiero proteger a las jóvenes en un vestuario, o a las jóvenes en el deporte que no deberían tener que enfrentarse a hombres biológicos", señalaba.

Desde la Casa Blanca se defendió las declaraciones de la escolta, tan solo unos meses después de aprobar una orden ejecutiva para prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos.

Sophie Cunningham, jugador de Indiana Fever, quien se ha posicionado en contra de la inclusión de atletas trans en el deporte femenino.

Sophie Cunningham, jugador de Indiana Fever, quien se ha posicionado en contra de la inclusión de atletas trans en el deporte femenino. / Icon Sportswire

Donald Trump hace un llamamiento a LeBron James

El presidente de los Estados Unidos ha añadido más leña al fuego en unas declaraciones recientes en las que asegura que no dudaría en preguntar al ya jugador de Philadelphia 76ers si "tiene algún deseo de convertirse en mujer" en el caso de que fuera entrenador en la WNBA.

Lo ha hecho después de atizar al 'Rey' al situarlo por debajo de Michel Jordan en el olimpo del baloncesto norteamericano y recibir los vítores de una parte del estrado. También ha mencionado que de contar con el máximo anotador de la historia podría "formar el mejor equipo, que no perdería" y que se convertiría en "el mejor entrenador de la WNBA en su historia".

En julio ya se refirió a James al acusarle de ser una personal potencialmente racista y de asegurar que no le gusta porque "solo le gustan las personas a quienes le gusta Trump".

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Sin embargo, el rifirrafe empezó en 2017 cuando, tras ganar la NBA con los Cleveland Cavaliers, el alero llamó "inútil" al presidente y confirmó que no acudirían a la Casa Blanca, rompiendo con la tradición: "Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que apareciste tú", señalaba.

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